HIPPS LABORATORIES、台湾で話題の電撃害虫たたき『STUN-G』を日本で本格発売

株式会社HIPPS LABORATORIESは、台湾でクラウドファンディングで8,800人以上から3,500万円以上を集めた次世代型電撃害虫たたき『ZAPPER+』を、日本向けブランド『STUN-G』として2026年6月7日より販売開始。殺虫剤を使わず、対象をつぶさない安全設計で、家庭や飲食店でも衛生的な害虫駆除を実現。

株式会社HIPPS LABORATORIES（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重田直樹）は、Lavee International Co. Ltd.（ブランド：ZD ZERO）が開発し、台湾で大ヒットを記録した次世代型・ 電撃害虫たたき を、日本国内向けブランド『 STUN-G （スタン・ジー）』として、2026年6月7日（日）より公式ストア等にて本格販売を開始いたしました。

本製品は、台湾最大のクラウドファンディングサイト「ZECZEC」にて、現地名『ZAPPER+（ザッパープラス）』としておよそ8,800人以上から3,500万円を超える圧倒的な支援を集めた大注目アイテムです。

「殺虫剤（化学物質）を使わない」「叩きつぶして周囲を汚さない」という新常識で、これからの季節のゴキブリ駆除や害虫対策に革命をもたらします。 台湾で絶大な支持を得た『ZAPPER+』を日本に導入するにあたり、日本のユーザーの皆様にもっとも直感的に製品の価値が伝わるよう、独自のブランド名『STUN-G（スタン・ジー）』を冠し、現在商標申請を行っております。 G（ジー）：日本の家庭において最大の悩みである「ゴキブリ（不快害虫の隠語）」または「害虫（GAICHU）」の頭文字。

従来のゴキブリや害虫駆除において、多くの人が「強力な殺虫スプレー」を使用するか、「スリッパや雑誌で直接叩きつぶす」という手段を取ってきました。 しかし、これらの方法は現代のライフスタイルにおいて深刻な課題を抱えています。 『STUN-G』は電撃のみで対象を無力化するため、完全な「ケミカルフリー（化学物質ゼロ）」での害虫駆除を実現します。 『STUN-G』は、特殊な柔らかいネットにより「対象をつぶさない」設計となっており、ご家庭のキッチンやダイニングはもちろん、飲食店の客席や厨房でも、空間を汚すことなく安全かつ衛生的に害虫を処理することが可能です





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電撃害虫たたき STUN-G ZAPPER+ ケミカルフリー 害虫対策

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