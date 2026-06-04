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HHKBは30周年を迎える

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HHKBは30周年を迎える
HHKB30周年キーボード
📆6/4/2026 3:05 AM
📰cnet_japan
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HHKBは30周年を迎える。基本コンセプトは初代から変えていない「合理的なキー配列」、「コンパクト設計」、「極上のキータッチ」の3つ。押下圧45gも初代以来ずっと守り抜いてきた。

HHKB 30周年 を迎える。 基本コンセプトは初代から変えていない「合理的なキー配列」、「コンパクト設計」、「極上のキータッチ」の3つ。 押下圧 45gも初代以来ずっと守り抜いてきた。 ただ、以前から一部のお客様から「もう少し軽いタッチの HHKB が欲しい」という要望をいただいていた。

特に中国のユーザーから声が強かった。30周年という節目で、長年の要望に応える形で30gモデルの投入を決めたという。

「ちょうど良いタイミングだったので、30周年なら30gでいこうとなった」という。 競合となる東プレのREALFORCEは、押下圧30g・45g・55gと変荷重モデルを常設ラインナップとして揃えている。 これに対しHHKBは45g一択を貫いてきた。 改造愛好家のあいだでは、サードパーティ製のラバードームに交換して押下圧を下げる事例も少なくなかった。

技術的な構造は通常のHYBRID Type-Sを踏襲する。 キーストロークは3.8mm、キースイッチは静電容量無接点方式、サイズは294×120×40mm、質量は英語配列で540g、日本語配列で550gと現行モデルから変わらない。 Bluetooth・USB Type-Cの両対応、キーマップ変更ツール対応も同じだ。 押下圧の変更は「ラバードームの変更だけで実現している。

キー軸やハウジングなど、それ以外の部分は通常モデルと同じ」という。 Type-Sの静音構造はそのままに、より軽い荷重特性のラバードームを採用することで30gのフェザータッチを実現したという。 外観の差別化は3点ある。1点目は、30周年ロゴを昇華印刷した赤色のControlキーを採用した。 本体に装着済みで、通常色のControlキーも別途同梱する。2点目は全機種で中央印字を採用した。

通常モデルは雪のみが中央印字で、墨と白は左上印字だが、30周年モデルは色を問わず統一感のあるミニマルな外観に揃えた。3点目として30周年記念ステッカー3点を同梱する

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HHKB 30周年 キーボード ラバードーム 押下圧

 

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