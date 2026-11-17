ハイスピードなループではなく、戦略的な「調律」判定とアーティファクト構築で本格RPGのような奥深さを実現したデッキ構築ローグライク『HARMA 亡国のエデン』の詳細とマルチプレイの魅力を紹介。

Steamにて展開中のPC専用ゲーム『 HARMA 亡国のエデン 』は、 デッキ構築ローグライク の枠組みを受け入れつつも、従来のスロープレイや高速ループとは一線を画す体験を提供している。本作はハイスピードなターン処理を求めるものではなく、本格RPGのように1回の戦闘をじっくりと分析し、戦略を練り上げて楽しむことを核心とした設計となっている。プレイヤーは敵との対峙において、単なるカードの枚数合わせではなく、資源管理と確率判断を駆使した深い思考プロセスを求められ、それが本作独自の魅力へと結実している。

戦略の要となる調律判定と集中力管理

本作が本格RPGのような重厚な手触りを実現させている主因は、独自開発された「調律」と呼ばれる戦闘システムにある。このシステムは毎ターンカードを発動する際に発生する判定メカニズムであり、純粋なランダム要素を部分的に導入しつつも、プレイヤーの意志で結果をコントロール可能な余地を残している。カードには基本となる3段階の効果が事前に設定されており、プレイヤーが装備する3つのアーティファクトにおける「調律」の成功数に応じて、カードが発揮する実際の効果が決定的に変わってくる。例えば、初期から所持している攻撃カード「剣撃」の場合、調律の成功数に応じて8、12、18という3つの異なるダメージ値が割り当てられる。すべてのアーティファクトで調律が成功すれば最大打点での攻撃が可能となるが、すべて失敗すればそのカードは使用されず、手札に戻される仕組みだ。

Also read DJのためのワイヤレスモニタリングを、もっと身近に SonicLink(TM)搭載DJヘッドホン「HDJ-F5」が登場

この調律判定は基本的には運要素に依存するが、プレイヤーはターンを経過するごとに蓄積していくリソース「集中力」を使用することで、特定のアーティファクトに対する調律成功率を100％に引き上げることが可能である。この集中力の管理は、本作における最大の駆け引きポイントとなる。大ダメージを与えて敵を一掃したい局面や、猛攻を防ぐために確実にシールドを獲得したいタイミングまで、集中力を温存する戦略も有効だ。一方で、序盤から集中力を消費して調律成功率を最大化し、早期に優位に立つ戦術も存在する。多くのデッキ構築ローグライクゲームが「引いたカードとコストの組み合わせで最善手を組む」ことを主眼としているのに対し、本作では「運に任せるか、集中力で確定させるか」という判断がターンごとの緊張感を高める核心要素となっている。

アーティファクトと属性による深度あるビルド構築

調律システムをさらに深化させるのが、最大3つまで装備可能なアーティファクトの選択である。アーティファクトは単なる数値アップのアイテムではなく、調律の成功率や成功時の効果を変容させる特殊な能力を持つ。例えば、調律が成功するたびにHPを回復させる「ルビーの原石」や、調律を4回成功させるごとに攻撃軽減バリアを付与する「ボロボロのマント」など、成功時の恩恵特化型アイテムが用意されている。一方で、調律成功率は55％と比較的低いものの、装備している間攻撃力を15％永久に増強する「砕けた剣」のように、リスクとリターンが明確に分かれたアイテムも存在し、プレイヤーのプレイスタイルに合わせて幅広い選択肢が提示される。

Advertisement

アーティファクトの組み合わせは、集中力の消費戦略そのものをも変更させる。強力なリスクテイカー向けとして、カードを出すたびに4ダメージを蓄積し、集中力を消費することでその蓄積ダメージを全敵に与える「悪夢の欠片」のようなアイテムもある。これらを使用する際は、他のアーティファクトとの相性を見て集中力を効率的に消費する構成にするか、あるいは蓄積ダメージを抑えて集中力を温存させる構成にするかという判断が迫られる。ゲーム進行に伴って入手できる強力なアーティファクトが増えるにつれ、デッキとアーティファクトの最適な組み合わせを見つける作業は複雑さを増すが、それがプレイヤーに深い満足感をもたらす要素となっている。

さらにビルドの幅を広げるのが、キャラクターごとに4つ用意された「属性」システムである。属性はカードに付与されたコンセプトであり、どの属性を主力とするかによって同じキャラクターでも戦術が完全に分かれる。エデン・ハルマの場合、「火炎」属性は火傷による継続ダメージ、「狂戦」属性は怒りスタックによる攻撃力底上げなどが代表例だ。筆者が特に注目したのは「聖戦」属性であり、各戦闘の最初に聖戦属性のカードを使用すると、手札に0コストで攻撃可能な「聖剣」を召喚する特殊効果を持つ。戦闘開幕から即座に無コスト攻撃が行える点は強力だが、この属性の真価は戦闘が長引くほどに発揮される。「聖戦」カードを使用するたびに蓄積される「信仰スタック」を消費することで、聖剣の再召喚や、ダメージ増加、シールド付与、全体攻撃対応、手札復帰などの強化が可能だ。レベルアップ時や「太陽の祭壇」というエリアで得られる永続効果を用いれば、信仰スタックの初期保有数増加や、聖剣召喚時の固定ダメージ付与など、段階的にビルドを強化していくことが可能。

マルチプレイにおける連携と本格RPG的体験の共鳴

本作の丁寧なターン処理と戦略的深度は、最大4人までのオンライン協力マルチプレイにおいて真価を発揮する。筆者が体験した2人プレイでは、ゲームテンポの遅さがむしろ連携の取りやすさに貢献していた。デッキ構築ローグライクにおいて協力プレイは珍しくないが、本作では「集中力を全振りして先にこの敵を倒す」「次のターンに強化するからタイミングを合わせて」といった具体的なコミュニケーションが自然と生まれる環境が整っている。隣でボードゲームを遊んでいるような親密な協力感が得られ、マルチプレイ専用の「模倣」といったカードを使用することで、味方とカードの連動を図ることもでき、連携が成功した際の達成感は格別である。4人プレイではさらに状況が複雑化し、新たな戦略の広がりを感じさせる要素となるだろう。

『HARMA 亡国のエデン』は、複雑なビルドの組み合わせと毎ターン必要な調律判定により、従来のデッキ構築ローグライクと比較してゲームテンポはゆっくりめだ。しかし、ピクセルアートによるこだわりの表現と相まって、複雑なビルドが徐々に完成していくプロセスには高い快感と満足感が伴う。この「じっくり遊べる」本格RPG的な体験は、現在進行形の早期アクセス版においても十分に提示されており、今後のアップデートでカードとアーティファクトが300種類以上へと拡充されるにつれ、その楽しさはさらに拡大していく見込みだ。ストーリーモードではダークファンタジーの世界観とカットシーンが楽しめる予定であり、開発者のこだわりがさらに顕著になる正式版への期待が高まっている。