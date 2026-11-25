7人組ガールズグループ・HANAが、日本マクドナルドのチャリティ活動「青いマックの日」特別サポーターに就任。10月18日に全国のマクドナルド店舗で企画が実施され、感想を寄せた。

「青いマックの日」は、病気と向き合う子どもとその家族のための滞在施設「ロナルド・マクドナルド・ハウス」支援を目的としたチャリティ活動。 店頭募金や募金付きセット、ハッピーセットの購入など、さまざまな方法で参加できるチャリティイベントで、今年で5年目を迎えた。

募金と同社の寄付などを合わせた総額は、1億2332万1218円となった【※1】。 今年はHANAが特別サポーターに就任し、メンバーのお気に入りメニューを組み合わせた期間限定の募金付きセット「BLOOM SET」の販売や、ライブ配信イベント「#青いリアタイマクパ」の開催、HANAのメンバーが、ハウスでボランティア活動に参加した訪問動画の公開などを通じて、「青いマックの日」を盛り上げた。

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HANAは、同イベントを通じて「実際にロナルド・マクドナルド・ハウスでボランティアを体験させていただき、ここで多くのご家族が日々を過ごしていること、そしてその毎日が皆さまの募金や思いやり、ボランティアの力で支えられていることを肌で感じました」などと感想を伝えた。

「青いマックの日」の特別サポーターとして、7人揃って参加させていただけたことを本当に光栄に思います。 実際にロナルド・マクドナルド・ハウスでボランティアを体験させていただき、ここで多くのご家族が日々を過ごしていること、そしてその毎日が皆さまの募金や思いやり、ボランティアの力で支えられていることを肌で感じました。

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「#青いマックの日ダンス」では『踊ったよ』という声をたくさんいただき、とてもうれしかったです。 温かいご支援、ご協力を本当にありがとうございました。 病気と向き合う子どもたちとそのご家族に、“ひとりじゃない”という気持ちが届いていたらうれしいです。 【※1】「青いマックの日」チャリティキャンペーン期間中の募金総額（期間：2026年10月1日～10月31日）。

ハッピーセット販売数に応じた寄付、店頭募金、モバイルオーダー・PayPayでの募金、募金付きセット・商品（「BLOOM SET」を含む）販売による募金、Myマクドナルド リワードのポイント募金、「#青いマックの日ダンス」の投稿数に応じた寄付を含む総額。 期間中のYahoo! ネット募金などロナルド・マクドナルド・ハウスへ直接支援された金額も含む。