H//PE Princess、初のファンミーティング『H//PE ZONE : 17.7』をZepp Hanedaで開催

グローバルヒップホップグループH//PE Princessが2026年6月20日、Zepp Hanedaで初のファンミーティングを開催。デビューアルバム『17.7』を冠した公演で、ライブや特別企画を披露する。

グローバル ヒップホップ グループ H//PE Princess（ハイププリンセス）が、2026年6月20日（土）に Zepp Haneda （TOKYO）で初の ファンミーティング 『2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting 〈H//PE ZONE : 17.7 〉』を開催することを発表した。

このファンミーティングは、デビュー後初のワンマン公演として位置づけられ、ライブパフォーマンスやここでしか観ることのできない特別な企画を通じて、ファンとの絆を深める場となる。 H//PE Princessは、Mnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生した7人組のグローバルヒップホップグループであり、HIPHOPを軸にした独自の世界観で注目を集めてきた。

デビュー前から『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』や『KCON JAPAN 2026』といった大型イベントに出演し、その実力を証明。2026年5月27日に1st Mini Album『17.7』で正式デビューし、さらなる注目を浴びている。 今回のファンミーティングは、グループの成長とファンへの感謝を伝える重要なイベントとなる。 タイトルに含まれる『17.7』は、デビューアルバムの名前であり、グループのアイデンティティを象徴する数字だ。

ファンとの交流を重視した構成が予定されており、メンバーそれぞれの個性が光るコーナーや、ヒップホップカルチャーを体感できる企画が用意される。 また、Zepp Hanedaという東京の象徴的な会場で開催されることから、国内外のファンが一堂に会する機会となる。 グループは、HIPHOPのリズムに乗せて、デビューまでの道のりや今後のビジョンを語る予定で、ファンにとってはメンバーの素顔に触れる貴重な時間になるだろう。

H//PE Princessは、日韓の音楽シーンをまたぐグローバルな活動が特徴で、デビュー前からSNSやストリーミングで高い支持を得ている。 今回のファンミーティングのチケットは、ファンクラブ先行販売が予定されており、一般販売の詳細は後日発表される見込みだ。 公演名は『2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting 〈H//PE ZONE : 17.7〉』、会場はZepp Haneda（東京都大田区）、開演は17時30分。 このイベントを通じて、グループはHIPHOPの魅力をさらに広げ、ファンとの一体感を高めることを目指している。

今後の活動にも大きな期待が寄せられる中、初のワンマン公演は彼女たちのキャリアにおける重要なマイルストーンとなることは間違いない





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