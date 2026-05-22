Hyundai Design ChinaとBASFが共同で開発したインフレータブルシートモジュール「Air Hug」搭載のコンセプトカー「EARTH Concept」の紹介

Hyundai Design ChinaとBASFが共同で開発したインフレータブルシートモジュール「Air Hug」搭載のコンセプトカー「EARTH Concept」は、IonIQシリーズのスポーツユーティリティビークル（SUV）のコンセプトカーとして、北京モーターショー2026で披露されました。このコンセプトカーは、中国市場向けに展開する新エネルギー車（NEV）ソリューションへのHyundai Design Chinaの取り組みを示すものであり、BASFの材料に関する専門知識と、湛江のフェアブント拠点における現地生産が支えています。Air Hugは、Elastollan(R) TPUを使用しており、機械的強度と安定した押出成形性を兼ね備えています。この革新的な材料ソリューションは、デザインの自由度を広げ、フォトニック結晶技術による構造的な色彩効果を実現するとともに、特徴的な内装によってヒョンデのEARTH Conceptが重視する快適性、美しさ、機能性を支えています。また、Elastollan(R) TPUはメカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの両方が可能なため、サステナビリティを推進するEARTH Conceptのアプローチにも貢献しています。Hyundai Motor Companyのシニアバイスプレジデント兼Hyundai Design Center責任者であるSimon Loasby氏は、このようなビジョンにぴったりであり、人間工学的な性能と、『Air Hug』ならではの美しいデザインの両方を実現しています。BASFとの協業は、『やればできる』という共通の精神に支えられており、とても順調に進んでいます。

Hyundai Design China と BASF が共同で開発した、IonIQシリーズのスポーツユーティリティビークル（SUV）のコンセプトカー「EARTH Concept」に搭載されたインフレータブルシートモジュール「 Air Hug 」は、北京モーターショー2026で披露されました。

このコンセプトカーは、中国市場向けに展開する新エネルギー車（NEV）ソリューションへのHyundai Design Chinaの取り組みを示すものであり、BASFの材料に関する専門知識と、湛江のフェアブント拠点における現地生産が支えています。 Air Hugは、Elastollan(R) TPUを使用しており、機械的強度と安定した押出成形性を兼ね備えています。

この革新的な材料ソリューションは、デザインの自由度を広げ、フォトニック結晶技術による構造的な色彩効果を実現するとともに、特徴的な内装によってヒョンデのEARTH Conceptが重視する快適性、美しさ、機能性を支えています。 また、Elastollan(R) TPUはメカニカルリサイクルとケミカルリサイクルの両方が可能なため、サステナビリティを推進するEARTH Conceptのアプローチにも貢献しています。

Hyundai Motor Companyのシニアバイスプレジデント兼Hyundai Design Center責任者であるSimon Loasby氏は、このようなビジョンにぴったりであり、人間工学的な性能と、『Air Hug』ならではの美しいデザインの両方を実現しています。 BASFとの協業は、『やればできる』という共通の精神に支えられており、とても順調に進んでいます





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