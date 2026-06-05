Hyundai Motor Company Unveils FIFA World Cup 2026™ Bus Design with 'Be There With Hyundai' Campaign

Hyundai Motor Company has unveiled the design of the FIFA World Cup 2026™ bus, which features the winning artwork from the 'Be There With Hyundai' campaign. The bus design incorporates the campaign's theme of 'The Greatest Cheer' and children's artwork inspired by the FIFA World Cup 2026™.

日本代表バスには、"BTWH"プロジェクトから選ばれた12歳豊島彩加さんの作品を採用対象バスの撮影画像をハッシュタグ"#BeThereWithHyundai"でSNS投稿すると、限定賞品が当たるキャンペーンを実施。

Hyundai Motor Companyは、国際サッカー連盟(FIFA)との協働により、FIFA World Cup 2026™における各国代表チームバスのデザインを発表しました。 本デザインには、世界規模で展開する子ども向けグローバルキャンペーン"Be There With Hyundai"の受賞作品が採用されています。

"Be There With Hyundai"は、2025年12月に開始されたプロジェクトで、世界中の5歳から12歳の子どもたちを対象に、大会への期待や国への誇り、サッカーへの愛をオリジナルの絵画で表現してもらう取り組みです。 "The Greatest Cheer（最高の応援）」をテーマに、子どもたちが代表チームを応援する姿や、FIFA World Cup 2026™への思いを自由に描いた作品が募集されました。 "Be There With Hyundai"は、子どもたちの声や創造性、豊かな夢を世界へ届けるための取り組みです。

World Cupキャンペーン"Next Starts Now"の一環として、次世代の夢や想いを大会という最高の舞台で形にすることを目指しています。 このプロセスは、すべての人にとってより良い未来を築くうえで次世代の存在が重要不可欠であるという、Hyundai Motorの信念を示すものです。 今回、日本代表バスのデザインには、日本人の12歳豊島彩加さんの作品が選出されました。 豊島さんは、観客の笑顔や桜、日本の旗を色鮮やかに表現しました。

一つ一つの人物の表情に向き合いながら完成させたこの作品には、"誰かを応援する気持ち"そのものが描かれています。 今回の作品制作にあたっては、日本代表のカラーである"サムライブルー"などを自身で調べながら描きました。 受賞の知らせを受け、"すごくうれしい"と笑顔を見せた豊島さんは、自身の描いた作品が日本代表チームとともに世界を走ることに期待を寄せるとともに、"初めてのサッカー観戦も楽しみ"と期待を膨らませています。

Hyundai Motorは、クリエイティブの方向性などFIFAが開発・監修したデザインコンセプトに基づき、受賞アートワークを施した各国代表チームバスの最終デザインを公開しました。 世界中から寄せられた作品の中から、本大会出場国の代表チームをそれぞれ表現した計48作品を選出しています。 バス外装には、子どもたちのオリジナルアートを大体に配置するとともに、FIFA World Cup 2026™のビジュアルアイデンティティを融合。

さらに、アメリカ・カナダ・メキシコの開催国を象徴するカラーパレットや"Unity"のコンセプトを取り入れ、大会の一体感を表現しています。 大会期間中、ファンは開催各都市の試合会場や練習場、スタジアム周辺でこれらのラッピングバスを見ることができ、撮影した写真をハッシュタグ"Be There With Hyundai"を付けてSNS投稿することで、キャンペーンに参加可能です。 あわせて、投稿者の中から抽選で限定賞品が当たる施策も展開します。

また、グローバルアンバサダーのソン・フンミン選手を起用したキャンペーン映像を公開し、世界規模での認知拡大を図ります





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FIFA World Cup 2026™ Hyundai Motor Company Be There With Hyundai Campaign Children's Artwork Global Campaign Design Concept

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