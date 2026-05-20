HubSpot × Claude Code: 業界初全2回シリーズ

株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶）は、2026年6月9日（火）および23日（火）に、HubSpotとAIコーディングエージェント「Claude Code」を組み合わせた業務実装をテーマとする全2回シリーズの無料ウェビナーを開催いたします。本シリーズでは、HubSpot×Claude Codeの導入から現場での実践までの全プロセスを田村慶氏が60分×2回のライブ形式で公開し、HubSpotにAIを「とりあえず繋いだ」ものの、日々の運用が本当に変わるのか確信が持てないCRM管理者・RevOps・マーケティング／営業の実務者に対して、HubSpot×Claude Codeの実装ノウハウを提起し、業界が先行してきた100の知見を共有します。

HubSpot Smart CRM ™の実装・運用支援と、AIを活用した業務自動化支援を行う株式会社100（本社：東京都世田谷区、代表取締役：田村慶、以下「100」）は、2026年6月9日（火）および23日（火）に、HubSpotと AIコーディングエージェント 「 Claude Code 」を組み合わせた業務実装をテーマとする全2回シリーズの無料ウェビナーを開催いたします。

HubSpotにAIを「とりあえず繋いだ」ものの、日々の運用が本当に変わるのか確信が持てない。 そうした声が、CRM管理者・RevOps・マーケティング／営業の実務者から多く聞かれます。 本シリーズは、Claude CodeとHubSpotを接続する最初の一歩から、現場で「運用が10倍速くなる」と感じられる実装ノウハウまでを、代表・田村慶が60分×2回のライブ形式で公開するものです。

生成AIをCRMに繋ぐ取り組みは各所で語られていますが、実際にどのツールをどう接続し、どのような権限設計のもとで、どのようなプロンプトを書けば現場の業務が変わるのか。 その「導入から実務活用までの地続きの体験」を提示する機会は限られています。 100は、HubSpot ソリューションパートナープログラムの最高位ティアであるEliteパートナーとして、また「HubSpot AI Partner Advisory Council」メンバーとして、HubSpot × AIの実装支援を国内で先行して取り組んできました。

本シリーズでは、その現場で磨かれた知見を、超入門（Vol.1）と実践（Vol.2）の2部構成で公開します。 では、これからHubSpot × Claude Codeに取り組む方を対象に、Claude Codeのインストール、HubSpotへのAPI接続、セキュリティ・権限設計の基礎、最初のプロンプト実行までを、手順を追ってライブ実演でひととおり体験いただきます





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hubspot CRM CRM管理者 Revops マーケティング／営業 スポンサーご紹介 業界最前線 Hubspot×AIビジネス AIソリューション AIコーディングエージェント Claude Code Hubspot×AI Nawaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

アメリカの最新AIを日本企業へ！「英語×Claude」バイリンガルエンジニアが最新Claudeと共に企業の課題を解決WeLearn株式会社のプレスリリース（2026年5月19日 11時01分）アメリカの最新AIを日本企業へ！「英語×Claude」バイリンガルエンジニアが最新Claudeと共に企業の課題を解決

Read more »

CloudflareがAnthropicの未公開AIモデル「Mythos」を検証、脆弱性の調査で見えた実力とは？Cloudflareが、Anthropicのセキュリティ特化AIモデル「Claude Mythos Preview」を使い、50件を超えるリポジトリで脆弱(ぜいじゃく)性の検証を行った結果を公開しました。

Read more »

ログリー、AI広告運用フレームワーク「mureo」、Claude Desktopアプリ対応で「AI広告運用チーム」を誰でも構築可能にログリー株式会社のプレスリリース（2026年5月19日 15時30分）ログリー、AI広告運用フレームワーク「mureo」、Claude Desktopアプリ対応で「AI広告運用チーム」を誰でも構築可能に

Read more »

【ライブ操作公開】ClaudeでECはどこまで改革できるのか？〜Claude Code／Coworkで変わるEC運営の現場〜Ｗ２株式会社のプレスリリース（2026年5月20日 10時00分）【ライブ操作公開】ClaudeでECはどこまで改革できるのか？〜Claude Code／Coworkで変わるEC運営の現場〜

Read more »

自治体AI zevoにGemini 3.5 Flashが追加、最新モデル提供開始Shift+Plus株式会社と都城市が共同開発した、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIシステム「自治体AI zevo」において、Geminiシリーズの新モデル「Gemini 3.5 Flash」が全利用自治体への提供開始されました。Gemini 3.5 Flashは、Googleが提供する最新のFlashモデルで、従来モデルと比較して処理速度・推論精度・マルチモーダル対応が大幅に向上しています。

Read more »

GitHub内部リポジトリへの不正アクセス、「悪意あるVS Code拡張機能」が関与と特定 約3800件流出かGitHubは、自社の内部リポジトリへの不正アクセスについて、調査の続報を公式Xアカウントで発表した。侵害経路はコードエディタ「Visual Studio Code」の拡張機能を通じた社員の端末への攻撃で、流出は内部リポジトリのみにとどまると現時点での見解を示した。侵害された端末を隔離した上で、セキュリティ処置を開始したという。

Read more »