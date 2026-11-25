中国の大手テクノロジー企業であり、スマートフォンや通信インフラ機器の製造・販売で知られるHuaweiが、アメリカで複数の罪で有罪評決を受けました。企業秘密の窃盗などで有罪となっていますが、組織的な犯罪活動の共謀については無罪となっています。

2026年11月24日、Huaweiがアメリカ・ニューヨーク州のニューヨーク東部地区連邦地裁で行われた陪審で有罪評決を受けました。 検察はHuaweiがアメリカ企業の技術を盗み、同国の金融システムを悪用し、イラン政府による自国民の監視を支援したと主張しています。

陪審はHuaweiとその子会社3社に対して、銀行詐欺・通信詐欺・マネーロンダリング・アメリカ政府を欺く行為・企業秘密窃取を含む10件の訴因で有罪評決を下しました。 約2カ月にわたって行われた裁判において、Huaweiは共謀罪・銀行詐欺・通信詐欺で有罪となった一方で、組織的な犯罪活動の共謀および司法妨害共謀の罪では無罪となっています。 アメリカ司法省のタイセン・A・デュバ司法次官補は、今回の評決について「Huaweiは20年以上にわたって、詐欺と窃盗、欺瞞を土台に、世界規模の事業を築き上げてきました。

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Huaweiの犯罪は、アメリカの金融システムを脅かし、世界の通信市場で公正に競争するアメリカ企業につけ込み、アメリカの国家安全保障を損ないました」と言及しています。 これに対して、Huaweiは起訴内容について「法律上も事実上も根拠がない」と言及し、組織的な犯罪活動の共謀についての無罪評決を歓迎しました。 さらに、「関連する評決を精査し、当社の権利と利益を守るために必要なあらゆる法的措置を講じます」と述べています。 Huaweiの弁護を担当するブライアン・ヘバリング氏は、同社が控訴する方針であることをメディアに明かしました。

量刑の言い渡しは2027年9月14日に予定されており、Huaweiには罰金や資産の没収、被害者への賠償が命じられる可能性があるとのことです。 検察はHuaweiが170カ国にいる20万人の従業員に対して、「競争上の優位を得て、事業を拡大し守るため」に、ウソをつき、不正を働き、技術を盗むよう奨励していたと主張しています。 また、Huaweiがソースコードやインターネットルーターの取扱説明書、アンテナ技術、ロボットを使った試験技術などの知的財産を不正に取得したと主張。

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評決が下された後、検察は技術を盗まれた企業にT-Mobile、Cisco、Quintel、CNEXといった企業が含まれることを明らかにしました。 また、Huaweiはすぐに稼働できるインターネットサービスや携帯電話網を提供することでイラン政府を支援し、当局が抗議活動を監視できるよう監視カメラも提供したと検察側は主張しています。 その後、Huaweiはイランでの事業の実態について銀行に虚偽の説明をし、数千億円を調達できるようになったと検察側は主張しました。

これにより、Huaweiは「世界の通信サービス市場で巧みに立ち回る企業」になったと検察は表現しています。 なお、ヘバリング氏は検察側がHuaweiを「犯罪を容認する社内方針を持つ腐敗した組織」として表現していると批判。 一方で、Huaweiが問われた中で最も重い訴因である「組織的な犯罪活動の共謀」については無罪となった点について、「アメリカ政府がこの裁判で描いてきた構図が明確に退けられた」と主張しました。