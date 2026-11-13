Huami Note EとKamvas Pad 12の仕様と価格比較

Huamiの新型液タブNote EとKamvas Pad 12の詳細な比較。Helio G99搭載のNote Eは6万5980円、Genio 720搭載のKamvas Pad 12は7万9980円。それぞれの性能とデザインを解説。

Huami は、液晶タブレットの Note E と Kamvas Pad 12 の2つの新モデルを発表しました。これらの製品は、同社従来の液晶タブレットと同じ方式のペンを標準装備しており、デジタルイラスト制作やデジタルノート作成をサポートします。

Note Eは8.4インチ、Kamvas Pad 12は12.2インチのディスプレイサイズを備えています。サイズの違いだけでなく、Note Eはノートパソコンのような利用シーンに特化し、Kamvas Pad 12はイラスト制作に最適化された仕様となっています。それぞれのモデルが持つ独自の見どころがあります。

Also read 渡辺明九段が日差しに苛立ち駒を投げ出すも速攻謝罪 環境改善へ

公式ストアにおける販売価格は、8.4インチモデルのNote Eが6万5980円、12.2インチモデルのKamvas Pad 12が7万9980円と設定されています。価格帯と仕様を比較することで、利用者のニーズに合わせた適切な機種選択が可能になります。

Note EとKamvas Pad 12の基本性能

両モデルの共通点として、ベーシックなAndroidタブレットにマットなディスプレイと高品質なペンが付加された構造が挙げられます。これにより、紙に書くような手触りと視認性を提供しています。処理性能においては、それぞれ異なるMediaTek製のシステムオンチップ（SoC）を採用しています。

Note Eには「Helio G99」が搭載されています。これは数年前にベーシックなスマートフォンや低価格タブレットで広く普及した、安定した性能を持つチップです。一方、Kamvas Pad 12には「Genio 720」という、より目新しなチップセットが採用されています。

Advertisement

Genio 720は、Helio G99よりも少し高性能なプロセッサーと理解することができます。この差により、Kamvas Pad 12の方が若干の処理能力向上が期待できますが、どちらのモデルも完全にスムーズな高負荷動作を前提としたものではありません。

Webブラウザでの閲覧や、軽いドキュメント作成、簡単なイラストスケッチといった日常적인な作業であれば、両モデルとも問題なく動作します。ユーザーは自分の主な用途がどのような負荷のものかを考慮して、チップセットの差異を受け入れる必要があります。

Note Eのデザインとペン機能

Note Eの外観は、ノートパソコンのような利用イメージを強く反映しています。箱から取り出した直後の状態でも、本体にはカバーが装着された状態で提供されます。金属ボディには、手帳のページをモチーフにしたような装飾的な彫り込みが施されており、洗練された印象を与えます。

付属のペンは、ノート特化という設計思想がよく表現された形状です。ペンの後ろ側には消しゴム機能が付いており、液晶画面の反対側で描くことで不要な線を消すことができます。この仕様は、デジタルノート作成時に画面上にツールバーを表示する手間を省く効果があります。

ペンの保持方法としても工夫が凝らされています。ペンは本体の側面で磁気吸着でき、簡単に本体に装着できます。さらに、カバーの一部であるタブにペン差し込み口があり、そこにペンを収納することも可能です。

運搬時や持ち運びの際には、カバーのタブにペンを差し込んで収納すると、磁気吸着だけでは安心できない脱落リスクを回避できます。これにより、バッグなどに入れて移動させる際も、ペンが紛失したり、破損したりする心配が大幅に軽減されます。

Advertisement

Kamvas Pad 12の用途と市場ポジション

Kamvas Pad 12は12.2インチの大型ディスプレイを採用しており、イラストレーションやデザイン作業に向いています。画面が広いため、ツールの配置やキャンバス全体の把握がしやすく、プロフェッショナルな作業環境に近い体験を提供します。Genio 720の搭載により、重いブラシや多くのレイヤーを使用する場合でも、Note Eと比較して安定した応答性が期待できます。

一方、Note Eは8.4インチというコンパクトなサイズが特徴です。このサイズは、手帳型のデジタルノートとして使用する場合に非常に都合が良く、カフェや移動中の隙間時間での利用に適しています。小型軽量であるため、持ち運びの負担が少なく、長時間の筆記作業でも疲れにくい設計となっています。

両機種とも、Huamiが追求している「筆記」と「描画」へのこだわりが体现在されています。価格差は1万4000円ほどありますが、それはディスプレイサイズとプロセッサーの性能差に起因しています。予算と主な用途によって、どちらのモデルを選ぶかが重要になります。

今後の展開とユーザーへの影響

これらの新モデルの投入により、Huamiはデジタルアシスタント市場でのラインアップをさらに強化しました。ユーザーは、自分の作業スタイルに合わせて、コンパクトなノート用途か、広大なキャンバスを持つ描画用途かを選択できるようになりました。

Helio G99とGenio 720というチップセットの違いは、将来のアップデートやソフトウェアの対応範囲にも影響を与える可能性があります。ただし、現在の主要な用途であるノート作成や基本イラストでは、両モデルともに十分なパフォーマンスを発揮します。

価格が6万5980円から7万9980円という水準は、ミドルレンジのAndroidタブレットと比較しても競争力があります。高品質なマットディスプレイと独自のペンテクノロジーを提供する点が、価格以上の価値をユーザーに提供すると期待されています。