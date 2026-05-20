Huluオリジナル見映『八神瑛子』の追加キャストが解禁,7月24日配信から配信開始！

Huluオリジナルの最新作見映から近づける！Hulu公式では、7月24日から配信が開始されたHuluオリジナルのアクション犯罪ドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』の追加キャストが解禁されました。このドラマでは、内村颯太（C）HJホールディングス 俳優の黒木メイサ主演で、7月24日から配信が始まりました。このドラマには、HJホールディングス 俳優の黒木メイサ、HJホールディングス 俳優の黒木メイサのほかにも、高良健吾、池内博之、内村颯太の3人が追加キャストになって登場します。

7月24日配信の『 八神瑛子 - 上野中央署 組織犯罪対策課 -』に出演する内村颯太（C）HJホールディングス 俳優の黒木メイサが主演を務め、7月24日から配信が始まる Hulu オリジナル『 八神瑛子 - 上野中央署 組織犯罪対策課 -』（全5話）の追加キャストが解禁された。

これに伴い、新キャストのコメントが公開された。 今回解禁されたキャストは、高良健吾、池内博之、内村颯太の3人。 高良が演じるのは、新宿南署組織犯罪対策課・警部補の五条隆文役。 上野中央署に属する瑛子とは署は異なれど同じ"組対"として、ともに事件を追う。

新宿南署と上野中央署はどこかウマが合わない様子だが、五条自身は瑛子の"過去"にある思いがあるようで…瑛子に協力姿勢を見せる。 池内が演じるのは、上野中央署組織犯罪対策課・警部、川上修平役。 組織に所属しながらルールを逸脱した単独行動をとる瑛子に苛立ちを見せ、署長に瑛子を部署移動させるよう訴える。 瑛子が夫・雅也と子を亡くした事件を知っており、雅也を自殺と断定し捜査を早々に終了させた人物でもある。

五条や川上、井沢とのやりとりの中で"八神瑛子"という人物像がよりキッキりと見えてくる。 そして、夫の死が瑛子をどう変えたのかも。 ある人物は物語内で"刑事には2通りいます。 刑事のツラをした悪党と、悪党のツラをした刑事が"と語る。 今回解禁となった3人は、復讐に燃える瑛子と共に闇社会を追い詰める仲間か、それとも…





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