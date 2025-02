Honor of Kingsのオープンシリーズが今年も開催！あらゆるプレイヤーがプロの道を目指せるチャンス

毎年恒例のHonor of Kingsオープンシリーズが今年も開催されます。あらゆるバックグラウンドを持つプレイヤーが、ランクや地域制限なく、プロへの道に立ち始めることができるこのイベントの詳細をご紹介します。

毎年恒例のHonor of Kingsの オープンシリーズ が今年も開催され、あらゆるバックグラウンドを持つプレイヤーが競い合うプラットフォームを提供します。ランクや地域制限がない オープンシリーズ では、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』に情熱を注ぐすべてのプレイヤーが、プロへの道に立ち始めることができます。上位にランクインしたチームには、地域 プロリーグ のポジションを確保するチャンスがあり、世界最高のプロチームと競い合い、世界的なイベントへの参加権を狙えます。\「Open Series Split 3」は、準々決勝、準決勝、決勝を含む3つの段階で構成されています。TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、世界で最も人気のあるモバイル

MOBAとなり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しむことができます。多様なキャラクターと細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家による音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。\『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、無料でプレイしながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレイヤーの費やした金額ではなく、プレイヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの中心地でもあります。\詳細については、公式サイトや公式X、Facebook、YouTubeやInstagramをご覧ください。Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは、『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品の出版社であり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/jaや公式X x.com/LevelInfiniteJPをご覧ください。Tencent Gamesの孫会社であるTiMi Studio Groupは、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『アリーナ・オブ・ヴァラー』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokémon UNITE』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、XかLinkedInの@timistudiosをご覧ください





