HiGH＆LOWシリーズ10周年記念として、宝塚歌劇団とLDHのコラボレーション公演「HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE」が東京・有明アリーナで初日公演を開催した。

HiGH＆LOWシリーズ10周年を記念した特別公演「HiGH＆LOW THE 戦国 LOVE＆HATE」の初日公演が18日、東京・ 有明アリーナ で開催された。このプロジェクトは、 宝塚歌劇団 と LDH のコラボレーションであり、総勢25名の出演者がステージに立った。

出演者には、THE RAMPAGEから藤原樹（29）、浦川翔平（29）、水美舞斗、中島颯太、堀夏喜、亜音有星が含まれた。2列目には波輝瑛斗、郁いりや、山吹ひばり、泉堂成、L、神谷健太、YAMASHO、鈴木昂秀が配置された。3列目にはKC、SHUN、SHOOT、華楽逸聖、澄乃紬、愛城美紗、YUHI、AERON、KOTAが参加した。また、宝塚歌劇団宙組の人気スターである水美舞斗（みなみ・まいと）も主要キャストとして参加している。

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5度目のコラボレーションとストーリーライブ

HiGH＆LOWは、LDHがドラマ、映画、音楽、ライブを通じて独自の世界観を提供してきた総合エンターテインメントプロジェクトである。2021年に初のコラボレーションが実現し、2022年には宙組がHiGH＆LOWを上演した。今回で5度目のコラボレーションとなるが、演劇ではなくストーリーライブとしての開催は初めての試みであった。

ステージ上では、ストーリーに合わせて宝塚の名曲「この愛よ永遠に TAKARAZUKA FOREVER」のEDMリミックス版や、「HIGHER GROUND」「MUGEN ROAD」などHiGH＆LOWの人気曲のコラボパフォーマンスが披露された。それぞれの楽曲を互いの世界観や曲調に合わせてマッシュアップした特別なパフォーマンスが展開され、会場を魅了し続けた。

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宝塚とLDHパフォーマーの激しいダンス

宝塚のスターによる激しいダンスと、LDHパフォーマーによる華やかなダンスが組み合わさったパフォーマンスは、両方のファン層に大きな影響を与えた。このイベントは、異なるエンターテインメントのジャンルを融合させ、新たな観客層の開拓を試みる重要な試みとなった。

THE RAMPAGEの浦川翔平（29）は、長いダンス人生でまだ出会ったことがないジャンルのダンスにたくさん出会えたことを強調した。彼は、先生方に熱心に教えていただき、新たな扉を開けたと述べ、新たな刺激に目を輝かせていた。また、オペラグラスで見ている宝塚ファンの皆さんにも認められたいと意欲を見せていた。

藤原樹の歌唱デビューとボイストレーニング

グループではパフォーマーとしてステージに立つ藤原樹は、新曲「メサイア」で水美舞斗とデュエットを行った。ステージでの歌唱は初披露となり、前作に続く出演で、またステージに立つからには新しい挑戦をしたいと思って、歌ってもいいですか？ と自分から言いましたと語った。自らマイクを握ることを志願した理由は、新たな挑戦への意欲からであった。

半年以上、THE RAMPAGEのメンバーにも知らせずにボイストレーニングに励んだという藤原樹は、まさか歌デビューが有明アリーナとは思っていなくて、そこだけは不安ですと率直な感想を述べた。しかし、彼の伸びやかでつやのある歌声は会場のファンを大いに沸かせ、歌唱力の向上を証明するものとなった。この公演は、HiGH＆LOWシリーズの歴史的な節目を飾るものとして記憶に残ることだろう。