ABEMAオリジナルバラエティ『いのありちねん』#2が25日放送。伊野尾慧のフィリピンでの楽曲制作依頼ロケ続編と、知念侑李による人見知り克服12時間チャレンジを放送。ゲストはハリウッドザコシショウ、島田珠代、ひょうろく。

Hey! Say! JUMPの 伊野尾慧 、有岡大貴、 知念侑李 による ABEMA のオリジナルバラエティー『 いのありちねん 』（毎週水曜 後10：00）#2が、きょう25日に放送される。 グループの新アルバム制作に向け、伊野尾がフィリピンのアーティストたちへ楽曲制作を依頼するロケの続編を放送。

さらに、知念が「人見知り克服12時間チャレンジ」に挑む。 前回、伊野尾はフィリピンのテレビ局へアポなしで突入。 音楽番組を観覧したほか、舞台裏で人気ガールズグループ・Baby Dollsの作曲家へ楽曲制作依頼の伝言を頼むことに成功した。 さらに、尾崎豊の楽曲をデュエットした現地の大物コメディアン、アランKの紹介で、Spotify累計再生数10億回超を誇るフィリピンの国民的アーティスト・Makiと対面した。

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伊野尾は公開収録を終えたさまざまなアーティストに声をかけ、楽曲制作を直接依頼。 持ち前のコミュニケーション力が、フィリピンのアーティストたちにも通用するのかが見どころとなる。 一方、前回の合宿免許ロケで“ぼっち飯”や“黙食”をするなど、人見知りぶりが明らかになった知念は、3人のゲストと4時間ずつ密室で過ごし、友達になることを目指す「人見知り克服12時間チャレンジ」に挑戦する。 ゲストには、ハイテンションな芸風で知られるハリウッドザコシショウと島田珠代、知念と同じく人見知りだというひょうろくが登場。

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個性豊かな3人と1対1で向き合う中、知念がどのように時間を過ごし、心を開いていくのかに注目だ。