Gackt's Rock-Classical Tour 'Magician Symphony 2026' to Feature 70+ Orchestra and Standing Audience

Gackt, a Japanese rock singer-songwriter, has announced a nationwide tour titled 'Magician Symphony 2026' that will feature a fusion of rock and classical music. The tour will start with a performance in Umeda, Osaka on July 14 and will visit eight cities across Japan.

ＧＡＣＫＴ壮大！ こだわりまくりのロック×クラシックで全国８都市ツアー「迫力は想像以上」シンガー・ソングライターのＧＡＣＫＴがこのほど、都内で行われた全国ツアー「魔王シンフォニー ２０２６」の取材会に出席した。７月１４日にウエスタ川越で行われる埼玉公演からスタートし、全国８都市を巡る。

今ツアーはロック曲をクラシックと融合させることがテーマ。 総勢７０人超のフルオーケストラの大音響をバックに美声を響かせることになるＧＡＣＫＴは「３年かかって作り上げたライブがようやく形になってうれしい。 実際にこういうライブができるアーティストはいない」と豪語した。 幼少期からクラシックになじんできたからこそなせる技。

音合わせはかなり綿密に行われたといい、そのハードさからリハーサル中に体調を悪くしたオーケストラ団員も出たというが「厳しかったが、クラシックの知識があるので、音の作り込みができた。 大変な作業でしたが、迫力は想像以上のものになった」と息をついた。 ステージでは指揮台に上がり指揮者も務めることが決定。 ボクは指揮者ではないけど、天才なので腕でカバーしていきたい」と腕まくり。

また「ロックファンは着席で聞くのはしんどい。 立って聞くのと音の感じ方が変わる」と、オーケストラコンサートでは異例の１階をオールスタンディング席にすることを明かした





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Gackt Rock Classical Tour Orchestras Standing Audience

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