GameJax2024: Behaviour Interactive他開発者が中国でファン交流イベント

Behaviour InteractiveやMega Critなど国内外の開発者が中国上海のGameJaxに集結。11月21日と22日にサイン会やステージトークを実施し、新作情報や限定グッズを披露する。

ゲーム開発会社 Behaviour Interactive 、 Mega Crit 、 NEOWIZ 、ROUND8 Studio、MAGES.、アークシステムワークスが、中国上海で開催される国際ゲーム見本市GameJaxに開発者チームを派遣し、ファンとの直接交流イベントを実施する。この一大イベントは11月21日と22日の二日間にわたり開催され、会場内には各タイトルの特別テーマエリアや限定グッズ販売ブースが設けられる。

Behaviour Interactiveの中国訪問と10周年記念

非対称型対戦サバイバルホラー『Dead by Daylight』を手がけるBehaviour Interactiveの開発チームが、約10年ぶりに中国を訪問する。Mathieu Côté氏をはじめとするチームメンバーが来場し、新旧のファンと共に10周年を祝う。11月22日にはメインステージで『Dead by Daylight』の特別企画を開催し、来場者と直接語り合う予定である。また、傘下のIPであるローグライクRPG『Darkest Dungeon』および『Darkest Dungeon II』、サバイバルゲーム『7 Days to Die』も出展される。これらのステージ出演は日本時間11月21日10時30分から11時30分に行われる。

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11月21日に会場で公式グッズを購入した来場者は、サイン会への参加権が当たる抽選に応募可能となる。抽選の詳細は後日発表されるが、これにより開発者とファンとの距離がさらに縮まる期待が高まっている。Behaviour InteractiveはパブリッシングレーベルSecond Mazeから複数のゲームを出展し、限定グッズの販売も行う予定である。

Mega CritとCasey Yano氏の対談イベント

ローグライクカードバトル『Slay the Spire』シリーズを手がけるMega Critの開発者Casey Yano氏も来場し、11月21日と22日の両日に『Slay the Spire 2』テーマエリアでサイン会を開催する。サイン会への参加は事前抽選制であり、応募方法などの詳細は後日発表される。テーマエリアでは作品の世界観を体験できる企画や関連グッズが展開される予定だ。

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さらに11月21日のメインステージでは、Casey Yano氏と中国の人気ゲーム実況者「谜之声」氏による対談が行われる。開発秘話の披露や来場者との質疑応答が予定されており、開発の裏側やゲームへの思いが明かされる機会となる。会場内には、『Lobotomy Corporation』、『Library Of Ruina』、『Limbus Company』の名場面を再現したフォトスポットも設置され、ファンにとって見逃せないフォトジェニックな空間が用意されている。

NEOWIZとROUND8 Studioの新作アピール

NEOWIZおよびROUND8 Studioが手がけるソウルライクアクションRPG『Lies of P』も11月21日と22日の両日に出展し、関連グッズを中国国内で初めて販売する。11月21日にはゲームディレクターのチェ・ジウォン氏、アートディレクターのByung-jun Cha氏、サウンドディレクターのSilun Lee氏の3名が来場し、ファンと直接交流する。ヴァンダーブーム家の屋敷に使用人として雇われた主人公が、一家に隠された錬金術の秘密に迫る作品として注目集めている。

このイベントでは、参加方法や交流企画の具体的な時間など、詳細な情報は後日発表される予定だが、開発者との直接接触という貴重な機会を提供する。GameJaxは単なる見本市ではなく、開発現場の空気や制作想をファンと共有するプラットフォームとしての役割を果たしている。各タイトルは自らの世界観を最大限に表現するためのブース構成を準備しており、来場者の期待は高まっている。

MAGES.とアークシステムワークスの出展決定

MAGES.が開発するアドベンチャーゲーム『STEINS;GATE RE:BOOT』の出展と関連グッズ販売も決定した。これにより、科学ADVシリーズのファンも会場での新作体験やグッズ購入を楽しむことができる。さらに会場内では、アークシステムワークスによる「ARC WORLD TOUR」のポイント対象となる格闘ゲーム大会「降龍D3 2026・上海」も開催される予定である。

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11月21日と22日の会期中、会場内のFEVERCON「Rusty Lake」テーマエリアでもファンとの交流が実施される。メインステージへの登壇も予定されており、ゲーム業界の国際的なつながりと、開発者とプレイヤーの間にある強い絆を確認できる機会となっている。各地の開発チームが一堂に会するこのイベントは、中国市場におけるグローバルゲーム開発の活況を示す象徴的な出来事となっている。