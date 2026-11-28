史上最高峰の「生きた街」の魅力と、リアリズムがもたらすゲームとしての窮屈さ。

ということで前置きが長くなりましたが本レビューでは、段階的にネタバレを含めながら本作の魅力と課題を紐解いていきます。 まずは物語の核心に触れない形で、本作の主役とも言える「街」の凄まじさと、ゲームとしての手触りから語っていきましょう。

ストーリーの結末や意外性のある展開について直接的に言及はしませんが、気になるかたはクリアしてから読んでいただくことをおすすめします。 『GTA6』の最大の主役はルシアでもジェイソンでもなく、舞台となるレオナイダ州、そしてバイスシティという「街」そのものです。 筆者はこれまで数多くのオープンワールドゲームを遊んできましたが、本作のマップの広大さと密度、そして街が生きている感覚は、間違いなく最高峰です。

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前作『GTA5』のロスサントスも当時としては驚異的な作り込みでしたが、そこから13年の歳月を経て何が一番進化したのかと問われれば、それは操作性でもミッション構造でもなく、圧倒的にこの「街」の表現力です。 街角のちょっとした路地裏から、ネオンが輝く繁華街、湿地の広がる郊外に至るまで、建物や植生なども本当に詳細に描写されており、なにより偶発的に発生するイベントの密度がとにかく濃いです。 歩いているだけで誰かが揉めていたり、奇妙な行動をしていたり、突発的な事件が起きたりと、プレイヤーが何もしなくても世界が勝手に動いている感覚があります。