Game Industry 3D Background Modeler Course with Emphasis on Skill-Up for 3D Character Modeler and Technical Artist

The course is designed to help beginners and intermediate level 3D background modellers and 3D character modellers and technical artists improve their skills. Substance Painter, a widely used standard tool in the industry, is often used but lacks understanding of its settings and has a ceiling in terms of quality. The course is conducted by Crack & River, a professional agency that has been providing services to professionals in various fields such as film, game, web, advertising, publishing, writer, stage arts, architecture, AI/DX, athlete, and more. They have been providing services in 18 fields including medical, IT, accounting, law, fashion, food, life sciences, CXO, and agriculture. The course aims to bring together the wisdom of professionals and create new value.

本講座は、ゲーム業界の3D背景モデラーを中心に、3Dキャラクターモデラーやテクニカルアーティストのスキルアップを目的に開催します。 Substance Painter は多くの現場で使われている定番ツールですが、一通り触れられるものの設定の意図までは理解しきれていない、クオリティが頭打ちになっている、といった"初心者〜中級者の壁"に直面している方も少なくないのではないでしょうか。

クリーク･アンド･リバー社は、1990年に設立し、"プロフェッショナルの生涯価値の向上"と"クライアントの価値創造への貢献"をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。 C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。

今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Game Industry 3D Background Modeler 3D Character Modeler Technical Artist Substance Painter Crack & River Professional Agency Course Skill-Up New Value Business Creation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

グーグル、3D絵文字「Noto 3D」を発表 26年後半にPixelなどでグーグルは、新しい3D絵文字コレクション「Noto 3D」を発表した。2026年後半からGoogle...

Read more »

“PC版マイクラ”を始めてみたいならこれ！ ゲーミングノートPCが13万円台ドスパラでは現在、ゲーミングノートPC「GALLERIA（ガレリア）」を販売中。「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass同梱モデルも展開されている。

Read more »

【プライムビデオ】「LIAR GAME」が見放題！ 異世界冒険譚「魔物喰らいの冒険者」も登場「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめ作品をご紹介！ 2026春アニメから「LIAR GAME」「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」の2本をピックアップ。

Read more »

世界7都市で同時多発誘拐事件が発生し、ゲームへの招待文が届く7人の異なる国籍や経歴、宗教を持つ人が whyw ドラフト GAME に出場し、ゲームで命がかけられる状況に扮す。ゲームの内容は、他の参加者より先にゲーム指令をクリアすることで、大切な人を救う。しかし、ゲームの主催者は誰なのか、その目的とは一体？

Read more »

サッカー日本代表メジャーパートナーのクレディセゾン、「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」に特別協賛サッカー日本代表メジャーパートナーのクレディセゾン、「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」に特別協賛 株式会社クレディセゾンのプレスリリース

Read more »

クレディセゾンが「三井不動産 SAMURAI BLUE 3D EXPERIENCE Presented by SAISON」に特別協賛…SAMURAI BLUEとJI BLUEの期間限定デザインカードを発行株式会社クレディセゾンは、2026年5月29日（金）から7月20日（月・祝）までの期間、若者文化の発信地・渋谷を象徴する「MIYASHITA PARK」内の複···

Read more »