SNSの総フォロワー数300万超のビューティー・クリエーターGYUTAE（ギュテ）が26日、都内で、アマゾンの年末最後のビッグセール「ブラックフライデー」（3… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

SNSの総フォロワー数300万超のビューティー・クリエーター GYUTAE （ギュテ）が26日、都内で、アマゾンの年末最後のビッグセール「ブラックフライデー」（30日～12月7日）のPRイベントに参加した。

メイクを通じてコンプレックスを強みに変える方法を発信し、性別や国籍、ジャンルを超えた変身メイクで注目を集めている“時の人”。25年に写真集「FULL MOON」を出版するなどモデルとしても活動している。 登壇するなり、多くのフラッシュを浴びて「フラッシュがうれしい。 ずっと浴びていたい」とニンマリ。

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「ほぼ毎日、アマゾンで買い物をしています」と自己紹介をして「日用品のトイレットペーパーなどを買います。 次の日に届く物が多い」と明かした。 トレンド評論家の牛窪恵氏が紹介した七つの最新消費トレンドを紹介したうち、「おうちメンパ美容」について言及。 家で気分まで整える美容で、自分の内面をいたわるとの意味。