身長154cmのライター、Kim.です。GUの「コージーメルトン3Dバレルパンツ」の丈短めを着用レビュー！オンライン限定サイズの丈感やシルエット、DARK GRAYの魅力と、きれいめからカジュアルまで

まずは、白の長袖ミニTを合わせたシンプルなコーデ。 コンパクトなトップスを合わせることで、パンツの立体的なシルエットが引き立ちます。 トップスをすっきりとまとめると、ボリュームのあるバレルパンツとのメリハリもつけやすくなります。

GU by rokhの「ウォームリブ2ピースT」と合わせたコーデ。 リブ素材のトップスを合わせることで、カジュアルになりすぎず、落ち着いた印象に仕上がります。 パンツ自体にしっかりとした生地感があるため、リブトップスと合わせてもラフになりすぎないのが魅力。 シンプルな組み合わせながら、素材の違いによっておしゃれに見せられます。

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普段のカジュアルコーデはもちろん、少しきれいめにまとめたい日にもおすすめです。 黒のニットに、裾から白Tを少し見せたレイヤードスタイル。 ダークグレーのパンツに黒を合わせることで、全体を落ち着いたトーンにまとめました。 裾から白Tをのぞかせると、暗い色の組み合わせにも抜け感が生まれます。