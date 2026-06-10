GUの半袖シャツをピックアップ！

GUの半袖シャツは、ボクシーシルエットのコーチシャツで、コットンナイロン素材に吸汗速乾機能が備わっている。裾のコードを引けばシルエットを変えられる仕様で、その日の気分に合わせた自分らしい着こなしが楽しめそう。

春のトレンドキーワードに浮上しているのが、ミリタリーやワークウェア。 その雰囲気を取り入れるなら、メンズアイテムを取り入れるのも一つの手。 GUの 半袖シャツ は、 ボクシーシルエット の コーチシャツ で、 コットンナイロン素材 に 吸汗速乾機能 が備わっている。

裾のコードを引けばシルエットを変えられる仕様で、その日の気分に合わせた自分らしい着こなしが楽しめそう。 カラーはオリーブ、ブラック、グレーの3色で、どれも着まわしやすくトレンドに左右されない色味。 Tシャツにバサッとシャツを羽織ったカジュアルな着こなしも、ボトムスにシャープな印象のスラックスを選べば、ぐっと大人っぽくまとまります。 足元にエッジィなパンプスを合わせて女性らしさを添えれば、ハンサムなスタイリングが完成。

キューバシャツは、伝統的な部分はそのままに、ミニマルなデザインに仕上げることで高い着回し力が実現。 ゆったりとしたシルエットが体のラインを隠し、自然に体型カバーができるのも大きな魅力。 オープンカラーのおかげでボタンを留めても顔まわりがすっきり見えるのも嬉しいポイントです。 メンズライクでカジュアルな印象になりがちなキューバシャツに、あえてフェミニンなスカートを合わせてテイストMIXに仕上げた着こなし。

シャツにホワイトを選べば、顔まわりをパッと明るく見せると同時に、ボリュームのあるスカートもすっきり軽やかに見せられます。 シャツの裾ボタンをいくつか外して、袖をラフに捲り上げるのがこなれ感アップのカギ。 甘さと辛さのバランスが絶妙な大人カジュアルスタイルです





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GU 半袖シャツ ボクシーシルエット コーチシャツ コットンナイロン素材 吸汗速乾機能

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