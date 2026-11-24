GTA6の舞台となるレオナイダ州の都市バイスシティに存在する特定の壁が注目を集めている。この壁に衝突するユーザーが後を絶たず、現実のマイアミには存在しない危険な仕掛けであることが話題になっている。ユーザーらは、アニメのギャグシーンを想起してこの奇妙な設計について議論を交わしている。

『 GTA6 』は、 Rockstar Games が手掛ける人気 オープンワールド クライムアクション ゲーム 『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。 本作の舞台となるのは、米国のフロリダをモチーフとした架空の州であるレオナイダ州。

過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した、マイアミをモデルとする都市バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。 そんな本作のバイスシティにおけるある「壁」が注目されている。

Advertisement

バイスシティのデコ地区、カフェ「メッザセガ・エスプレッソ」のすぐ南にある壁だ。 人気配信者のLudwig氏をはじめ、複数のユーザーがこの壁の餌食になっており、話題を博している。 モデルとなったマイアミにこんな危険な壁はないようで、ユーザーらはアニメ「ルーニー・テューンズ」にてワイリー・コヨーテがロードランナーをだますために描いた絵を想起しているようだ。 アニメでは壁に長く伸びるトンネルが描かれ、なぜかロードランナーはそのトンネルを通り抜け、描いた張本人であるコヨーテが激突するというギャグシーンが描かれていた。