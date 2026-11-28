GTA6 の世界は現実世界の鳥類を詳細に再現しており、プレイヤーはバードウォッチングを楽しめる。フロリダ州をモデルにしたレオナイダ州でカッショクペリカン、ワライカモメ、シロトキ、ミサゴなど多様な鳥を観察し、マングローブ林や湿地の生態系について描く。都市部と自然環境での鳥のすみ分けや、Rockstar Games のこだわりが細部に現れている。

だからこそ、わたしは早く『 GTA6 』を手に入れて自分の目で鳥たちを確かめたくてたまらなかった。 本作に登場する鳥類NPCは、人間のNPCと同じくらいリアルにつくり込まれているのだろうか？

（ちなみに友人のひとりが本作の制作にかかわっているが、彼は鳥担当ではなかった）。 最初のミッションで双眼鏡を手に入れ、イントロが終わればマップの大部分を自由に探索できるため、すぐにバードウォッチングの冒険を始められる。 わたしは家を出て街を歩き回り、現実世界と同じように周辺の雰囲気をつかみながら、野生動物がいそうな場所を探した。 結局、そこまで必死に探す必要などなかった。

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『GTA6』の世界は鳥であふれていたのだ。 頭上をカッショクペリカンが舞い、イエスズメの群れが電線に降り立ち、角を曲がればアオカケスがわたしを見下ろしていた。 ビルの屋上に止まっているカモメに双眼鏡を向けると、頭部の一部が黒い羽毛に覆われていることに気づいた。 ワライカモメの成鳥だ。