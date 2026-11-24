ロックスタートゥーンズの最新作GTA6が発売され、犯罪アクションではなく鳥類観察に注力するプレイヤーが登場。発売翌日には60種のバードウォッチングをコンプリートした例も確認されている。

人気オープンワールドゲーム『Grand Theft Auto 6』（ GTA6 ）が正式に発売され、世界中のゲーマーから熱狂的な支持を集めている。多くのユーザーが物語や犯罪アクションを楽しんでいる中で、一部の愛好家は野生生物の観察に重点を置き、特に鳥類の発見に没頭している。

バードウォッチング完全攻略で注目を集める

ゲーム業界の一部からは、本作をただの犯罪シミュレーションとしてではなく、生態系を観察できる空間として捉える動きが広がっている。実際、あるプレイヤーはストーリーの進行を一旦脇に置き、発売翌日には鳥類の発見状況（プログレス）を完全なものにしたという。この行動は、ゲーム内の多様な生物多様性を認識する新しい遊び方の一つとして、コミュニティ内で話題を呼んでいる。

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ロックスタートゥーンズが開発した超大作の舞台

GTA6は、ゲーム開発大手のロックスタートゥーンズが手がける『Grand Theft Auto』シリーズの最新作であり、長年待ち望まれてきたタイトルである。この作品の舞台となるのは、米国をモデルにした架空の州「レオナイダ州」だ。過去作『Grand Theft Auto: Vice City』などで登場した都市「バイスシティ」もこの州内に含まれており、シリーズ史上最大級とも言われる規模と密度を誇っている。

元軍人と元受刑者の二人組が物語の中心

主人公は、元軍人のジェイソンと、刑務所から直ぐに出所したばかりの女性ルシアの二人組である。彼らは偶然ある出来事を目撃したり関与したりするうちに、州全体を巻き込む巨大な陰謀の渦中に飲み込まれていく。二人の関係性と、彼らが遭遇する数々の危機が物語の核となり、プレイヤーは彼らの視点で世界を体験することになる。

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沼地でのミッション中に双眼鏡を活用

ゲームの冒頭部分には、麻薬を盗んだことで沼地エリアのギャングに捕らわれてしまった仲間を助け出すミッションが用意されている。このミッションにおいて、プレイヤーは仲間から入手した双眼鏡を手に入れる。しかし、あるプレイヤーはこのアイテムを任務完了のツールとしてだけでなく、野生動物観察の手段として即座に活用した。具体的には、同じく沼地付近に生息する「ミミヒメウ」という種類の鳥を、任務を忘れてじっくり観察する時間を持ったという。

60種の鳥類発見という新ターゲット

本作の「進行状況」システムには、計60種類の鳥類が記録可能となっており、これらをすべて見つけることが一つの目標として設定されている。この仕様により、ゲーム内で野生動物の生息状況を確認するための使命感が生まれている。プレイヤーの中には、この鳥類発見という目的のためにプレイ時間を使い、ゲーム内の環境デザインや生態系への细やかな配慮に驚きと感動を覚えているケースも見受けられる。