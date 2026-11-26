Rockstar GamesのGTA6発売により、Call of Dutyのデイリーアクティブユーザーが41%減少した。Alinea Analyticsの調査結果と各社の反撃策を詳報。

北米時間11月19日に発売された『グランド・セフト・オートVI』が、競合ライブサービス型ゲームのユーザー獲得において大きな影響を与えていることが明らかになった。市場調査会社 Alinea Analytics のデータによると、『Call of Duty』シリーズのデイリーアクティブユーザー数が41%以上減少したという。

GTA6の売上記録とユーザー数推移

Rockstar Gamesが開発した本作は、米国時間11月22日時点のデイリーアクティブユーザー数が約4060万人に達したと推計されている。発売初日の売上高は約37億9000万ドル、日本円に換算すると約6030億円に達し、歴史的な大ヒットを記録している。この膨大なユーザー数を巻き込んだ現象は、単なる売上増加にとどまらず、他のオンラインゲームの生態系に変化をもたらしている。

Also read 海外有名アダルトサイト、『GTA6』発売直後にアクセス数15.5％減。でもリリース前後にはルシアやマンディなど含む関連単語も検索されまくり16,196%増加

この調査は、特定のプレイヤー層が複数のタイトルをクロスプレイしている傾向を分析することで行われた。『GTA6』の発売週において、『GTA6』をプレイしつつ『フォートナイト』もプレイしたユーザー割合は29%、『Call of Duty HQ』は16%、『EA Sports FC 27』は11%だった。これにより、競合タイトルとの間でプレイヤーの重なりが一定レベルで存在し、資源の奪い合いが生じていたことが数値として裏付けられた。

Call of Dutyの大幅なユーザー流出

最も大きな影響を受けたのは、『Call of Duty』シリーズである。Alinea Analyticsの分析によれば、『GTA6』リリース前までの同シリーズの平均デイリーアクティブユーザー数は750万人だった。しかし、リリース後には平均440万人へと急減し、約310万人、実に約41%のユーザーが減少したとされている。

Advertisement

プラットフォーム別では、PlayStationでの減少率が44%と特に顕著だった。また、週明けの11月23日時点でも、依然として40%程度のデイリーアクティブユーザー数の減少状態が続いていることが確認された。この数値は、短期的な関心の移行ではなく、定着したユーザー層の移動を示唆している。

一方で、『フォートナイト』と『EA Sports FC 27』も同様の影響を受けたが、ダメージの度合いは『Call of Duty』ほどではなかった。『フォートナイト』ではデイリーアクティブユーザー数が平均1780万人から1280万人へ、『EA Sports FC 27』では590万人から430万人へ減少した。しかし、いずれも30%弱の推移となっており、回復兆候も見られた。

競合他社の反撃と戦略的対策

減少したユーザー数を回復させるため、競合各社が戦略的な施策を打ち出している。『フォートナイト』では、米国時間12月5日よりサブスクリプションサービス「フォートナイトクルー」のリニューアルが行われる予定だ。さらに、チャプター8の開幕も控えており、新しいコンテンツ提供によって『GTA6』に対抗できる吸引力を強化する狙いがある。

『EA Sports FC 27』においても、リリースから約2ヶ月という早い段階で半額セールが実施された。これはブラックフライデーに向けた施策でもあるが、大胆な値下げ幅は『GTA6』の人気を意識したものである可能性が高い。こうした価格戦略とコンテンツ更新によって、ある程度「巻き添え被害」を軽減できているとの見方もある。

Advertisement

今後注目されるのは、『GTA6』のオンラインモード解禁である。現状ではオフラインプレイのみが可能だが、オンライン機能が追加されれば、ライブサービス型ゲーム間の勢力図はさらに大きく変動するだろう。各タイトルがユーザー確保のためにどのような対抗策を講じるかが、今後のゲーム市場の動向を左右する鍵となる。