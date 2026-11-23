次世代ゲーム『GTA6』開発中のバグが話題。プレイヤーがレバーを操作すると、攻撃を無効化する不死身のNPCが出現し追跡してくる不具合が発生している。対応プラットフォームはPS5やXbox Series X|S。

人気オープンワールドゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作『 GTA6 』の開発過程で、極端な耐久力と攻撃力を持つ謎の非プレイキャラクター（ NPC ）が問題となっている。この NPC は遠距離からのスナイパーライフル攻撃をものともせず、プレイヤーを瞬時に発見して接近し、一撃で倒してしまう不自然な挙動を見せている。

不死身のNPC出現メカニズムとバグ

プレイヤーはバジャー研究開発オフィスの建物内部を登り、屋上の鉄塔部分からこの異常なNPCを探索していた。通常、この地域のNPCはプレイヤーに対して無反応だが、特定の条件下で突然襲い掛かってくるため、海外コミュニティでは「不死身の男（Immortal Man）」として知られるようになった。

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確認された挙動では、スナイパーライフル「SM-69」で遠方から狙いを定めていても、発砲する前にNPCがプレイヤーの存在に気づく。そして首をかき切るようなジェスチャーで威嚇した後、弾丸を無視してプレイヤー目掛けて走寄ってくる。いつの間にか背後に現れ、瞬く間にプレイヤーを倒すこの現象により、遭遇報告が相次いでいる。

レバー操作がバグ発生の直接原因

詳細な検証により、この「不死身NPC」はバジャー研究開発オフィスの塔内にある壁に設置されたレバーを引くことで発生することが判明した。レバーを引かずにNPCを狙撃しても無反応である一方、レバーを操作した後に攻撃を試みると、NPCがプレイヤーを認識し追跡を開始する。

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このメカニズムにより、コレクションカードとスナイパーライフル「SM-69」の入手場所である鉄塔周辺で、多くのプレイヤーがこのバグの餌食になっていたとみられる。開発側が想定していない挙動が、環境上の特定の操作によってトリガーされている点が特徴的だ。

不気味な環境装飾と宇宙人の示唆

現象が発生する塔内には、「UFO PRESENCE AREA KEEP OUT!（UFO出没区域、立入禁止！）」という注意書きが掲げられている。また、鉄塔への梯子の手前にある壁には、「WE ARE NOT ALONE（我々はひとりではない）」という不穏な落書きも残されている。

これらの装飾要素から、開発チームはこの不気味なNPCを一般人に紛れ込んだ宇宙人として意図的に配置していた可能性が指摘されている。プレイヤーがレバーを操作することで、その正体や特殊な能力が露見する仕掛けであったのかもしれない。

GTA6の基本情報と今後の展開

『GTA6』は、Rockstar Gamesが開発する『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作であり、対応プラットフォームはPS5とXbox Series X|Sだ。舞台は米国の架空の州レオナイダ州で、過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市バイスシティを擁する。

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本作はシリーズ最大級の規模と密度を備えており、主人公は元軍人のジェイソンと刑務所から出たばかりのルシアだ。彼らはある出来事から州全体に及ぶ大きな陰謀に巻き込まれていく物語となる。現在も開発中のバグは公式なゲームプレイではないが、ファンからの注目は高まっている。