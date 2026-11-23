13年ぶりの新作『GTA6』は、広大なマップとリアルな日常シミュレーション、そして男女2人主人公の関係性により深く進化。犯罪行為から釣りやSNS操作に至るまで多様な遊びが実現し、ただの箱庭を超えた生きた世界観が魅力。犯罪プロファイルによる行動評価システムは慎重さを促すが、その中で楽しむロールプレイや、細部まで作り込まれた社会とのインタラクションが体験を豊かにしている。

（ GTA6 ）』。 広大なレオナイダ州と バイスシティ を舞台に、犯罪に手を染めるだけでなく、街を歩き、遊び、暮らし、人間関係を築く楽しさまで詰め込まれた本作を、Game*Sparkのライターたちはどう受け止めたのでしょうか。

ついに発売を迎えた『GTA6』。 前作から13年ぶりということで、本当に長い間待った気がします。 この怪物級のシリーズには、プレイヤーそれぞれに千差万別の思い入れがあるはず。 例えば筆者にとって『GTA5』は、街中でロケランを無意味にブッ放してはポリスメンと愉快な鬼ごっこに没頭し、大学を留年してしまったことを忘れさせてくれた大切なゲームなのです。

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さて、本作の目玉はなんと言っても、「犯罪と日常生活のリアルなシミュレーション化」と「男女2人の主人公による関係性の変化」でしょうか。 この2つが物語やゲームプレイをより奥深くする一方、『GTA』らしい楽しさも健在。 巨大で密度ありまくりのマップ、写実的で高品質なグラフィックなど、単なる「箱庭」をはるかに超えたバイスシティライフが素晴らしいです。 特に進化した警察の捜査システムが面白く、服装や車両、防犯カメラなどを意識した逃走には、前作以上の駆け引きがあります。

銃撃戦も遮蔽物の利用や正確な照準が重要になり、緊張感が前作の比じゃないくらい増していましたね。 また、ジェイソンとルシアの関係性を軸にした物語も非常に魅力的。 犯罪だけでなく2人の日常が丁寧に描かれています。 寄り道できる遊びやサブミッションは数も種類も豊富。

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目的なく街を散策するだけでも十分に楽しめる『GTA』らしさはそのままに、圧倒的な進化を遂げた作品です。 最大の魅力は、とにかくやれることが多く、探索や寄り道の楽しみが尽きないところです。 『GTA』らしい犯罪行為はもちろん、釣りにビリヤード、筋トレなど、気分に合わせてさまざまな遊びに手を出せます。 物語を進めるだけでも楽しめますが、それ以外のことをして過ごす時間も充実していました。

また、単にミニゲームの種類が多いだけでなく、街を歩くだけでもさまざまなイベントに遭遇するため、目的地までの移動も退屈しません。

「あっちでは何が起きているのだろう」と気になって足を運び、そのまま別の遊びやイベントへとつながっていく。 用事を済ませるつもりが、寄り道ばかりしてしまいます。 犯罪に明け暮れるのもよし、遊びに励むのもよし。 派手な事件を起こすことだけが、この世界の楽しみではありません。

用意されたコンテンツを順番に消化するだけではなく、気の向くままに行動しても楽しい。 遊びの選択肢の多さと、街そのものを探索したくなる作りが合わさり、いつまでも過ごしていたくなる作品でした。 気になったのは、「犯罪プロファイル」の存在によって、ストーリーモードを遊んでいるときに『GTA』らしいめちゃくちゃな犯罪行為へ手を出しにくいところです。 好き勝手に暴れたくなっても、その行動が評価にどう響くのか気になり、どうしても慎重になってしまいます。

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物語を楽しみたい気持ちがあるからこそ、気軽に無茶をしづらいのが惜しいと感じました。 もちろん、自分の行動を通じて、どのような犯罪者として生きるかを考えられるのは面白い仕組みだと思います。 手際よく仕事をこなす人物を目指すなど、ロールプレイを楽しむうえでは魅力にもなるでしょう。 ただ、物語をじっくり進める一方で、その合間には警察と大戦争といった遊び方も捨てがたいところ。

歩きながらでも、車に乗っていても、気が向けばすぐに画面を開けます。 配車アプリ「Ryde Me」で目的地まで運んでもらう間も、メールを読んだり、SNSを眺めたりして、だらだらと時間を潰せるのが妙に心地よい。 移動時間を効率よく消化するどころか、わざわざ暇を持て余すジェイソンをロールプレイしてしまいます。 また、ルシアを操作して母親とドライブしていたときのこと。

運転中にスマホでメールを返していると、なんと母に「前を見なさい」と叱られてしまったのです。 まさかそんなことまで咎められるとは思わず、作り込みに驚いてしまいました。 『GTA』新作の発売に立ち会うのは、今回が初めて。 犯罪や恋愛における行動規範が評価されるシステムのおかげで、この世界で“振る舞う”のが楽しく、これまでは犯罪サンドボックス的だった『GTA』の世界が、真に生きたものになったように思います。

そして、とにかくジェイソンが良い。 発売前はピンときていませんでしたが、とにかくルシア想いだし、犯罪に手を染めつつも極悪人ではない。 必死に生きる姿と、ルシアやカルらに対するさりげなくクールで優しい言動にメロメロです。 ……もっとも、髪型を長髪に変えてから明確に「好き」になったので、単に筆者が長髪好きなだけなのかもしれませんが。