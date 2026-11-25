GTA6のヌードシーンのスクショをPS5公式機能で共有しただけでPSNアカウントを30日間停止される事態が発生
ゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」にはナチュリストが集うヌーディストビーチが登場します。このビーチでスクリーンショットを撮影し友人に送信したプレイヤーが、PlayStation Network(PSN)のソーシャル機能を30日間利用禁止にされたと報告しました。
ゲーム「グランド・セフト・オートVI」にはナチュリストが集うヌーディストビーチが登場します。 このビーチでスクリーンショットを撮影し友人に送信したプレイヤーが、PlayStation Networkのソーシャル機能を30日間利用禁止にされたと報告しました。
GTA VI player gets 30-day PSN suspension for sharing screenshot of in-game nudity with friend - TechSpotXユーザーの@derrickgott007氏によると、ゲーム本体に標準搭載された機能でヌーディストビーチのスクリーンショットを撮影し、PSNのメッセージ機能で友人に送信したところ、PSNのソーシャル機能を30日間利用禁止にされるという処分を受けたとのこと。 DO NOT, I REPEAT DO NOT SEND ANY PHOTOS TAKEN WITH THE IN GAME CAMERA , ACROSS THE PSN MESSAGING NETWORK THAT CONTAIN NUDITY.
I JUST GOT A 30 DAY PSN SOCIAL FEATURES BAN FOR SENDING MY FRIEND A PHOTO OF THE NUDIST COLONY IN GTA6 THAT I FOUND.
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