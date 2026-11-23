Rockstar Gamesの『GTA6』に開発者の家族の名前が追悼碑として刻まれていることが明らかになった。マット・グリーン氏とテランス・ラドクリフ氏がSNSでその事実を明かしている。

人気オープンワールドクライムアクションゲーム『 GTA6 』の開発過程で死去した開発者の家族の名前が、ゲーム内の追悼施設に刻まれていることが判明した。これは Rockstar Games で本作の開発に携わった マット・グリーン 氏と、プロダクションデザイナーの テランス・ラドクリフ 氏が、それぞれ自身のSNSで明かしたものである。

開発現場の悲劇とゲーム内の永遠

グリーン氏とラドクリフ氏の報告により、少なくとも2人の開発者が、開発中に亡くなった身近な家族の名前を『GTA6』の世界に記憶として残していることが確認された。すべての刻まれた名前が故人のものであるかどうかは不明であるが、これらの名前が開発チームの絆と喪失感を表していることは確かだ。

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名前が刻まれた場所は、本作の舞台である米国架空の州レオナイダ州のハムレットのすぐ北にある「Deep Roots Memorial Sanctuary」という追悼壁である。この施設はシリーズ最大級の規模を誇る州内で、開発者たちの私的な記憶を公的に表現する特別な場所となっている。

母との思い出とゲーム開発への道

グリーン氏は現地時間11月20日にInstagramへ投稿し、亡き母ベヴ・グリーンさんの名前がこの追悼壁に刻まれていることを報告した。投稿によると、母が亡くなったのは本作の発売からおおよそ8か月前のことだったという。彼は、母が『GTA6』の世界の中でハムレットの北にある記念碑で讃えられることに感謝の意を表した。

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グリーン氏は幼少期、『グランド・セフト・オート：バイスシティ』を購入してほしいと母に何度も頼み込んだことを振り返った。母は当初抵抗を示したが、最終的に折れ購入を許可したという。この決断が、後にRockstar Gamesで働き本作に関わる道につながったのだろうと彼は述べている。

グリーン氏は母が自身の仕事を誇りに思い、何を作っているかを見るのを楽しみにしていたが、残念ながら完成品を見せることができなかったと明かした。「母さん、会いたいよ」という言葉で投稿を結び、開発現場での切ない思いを語った。

父と娘を失ったデザイナーの光栄

名前が刻まれたのはグリーン氏の母だけではない。プロダクションデザイナーのテランス・ラドクリフ氏も、現地時間11月22日にX（旧Twitter）で投稿を行い、開発中に亡くなった父と最初の娘ジェイドの名前がゲーム内にあることを報告した。

ラドクリフ氏は「ローンチウィークの締めくくりに、開発中に亡くした父と最初の娘ジェイドが『GTA6』の中に永遠に刻まれているのを見られた。なんという光栄だろう」とつづった。彼にとって、これら二人がゲーム史における巨大な瞬間の一部となることは、彼にとって全てを意味するものであったと語っている。

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レオナイダ州と主人公の物語

『GTA6』は、『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作であり、舞台は過去作『バイスシティ』などの都市・バイスシティを擁するレオナイダ州である。この州はシリーズ最大級の規模と密度を備えており、元軍人のジェイソンと刑務所から出たばかりのルシアという二人の主人公が描かれる。

彼らはある出来事から州全体に及ぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。このような壮大なスケールの物語の中、開発者の個人的な喪失と愛が込められた追悼壁が存在することは、フィクションと現実の境界を曖昧にする深い印象を残すものだ。