Rockstar Gamesの次作『GTA6』において、本来はアクティビティ用アイテムであるバスケットボールが、NPCを一発で転倒させるほどの高い戦闘力を示し、ネット上でミームとして広がっている。

』では、ピストルからスナイパーライフルまでさまざまな銃を入手可能だ。 しかし、銃ではなく「バスケットボールが強すぎる」ことが話題となり、ネットミームのようになっている。 『 GTA6 』は、 Rockstar Games が手がける人気オープンワールドクライムアクションゲーム『グランド・セフト・オート』シリーズの最新作だ。

舞台となるのは、米国の架空の州であるレオナイダ州。 過去作『グランド・セフト・オート：バイスシティ』などに登場した都市・バイスシティを擁する州であり、シリーズ最大級の規模と密度を備えている。 主人公となるのは元軍人のジェイソンと、刑務所から出たばかりのルシア。 彼らはある出来事から州全体におよぶ大きな陰謀に巻き込まれていく。

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本作ではクライムアクションの名のとおり、武器屋などで銃を入手して犯罪をすることができる。 ただし、銃を持ち歩くと住民が逃げ回ったり、発砲音を聞くと警察が出動したりと、使用することにはリスクも伴う。 そんな本作で強すぎるとして注目を集めているのが「バスケットボール」だ。 バスケットボールは本作に用意されているアクティビティで利用するアイテムだ。