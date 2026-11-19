ロックスターゲームズ元エグゼクティブがGTAの暴力表現を巡る批判に反論。他国との銃犯罪率の違いを挙げ、青少年のゲーム選択は親の責任であると主張している。

『 GTA 』（グランド・セフト・オート）シリーズの元開発者で、同ゲームが現実世界の暴力を助長するという批判に対し、明確な反論を示している。この人物は、青少年に対するゲームの影響論を退け、親による判断の尊重と、米国固有の銃犯罪問題を強調した。他の多くの国では、同様のゲームが存在しながらも、子供が銃で命を落とすリスクは低いというデータを引き合いに出した。

GTA禁止経験が持つ皮肉な意味

この元開発者は、自身も人生の長い期間、『GTA』をプレイすることを親から禁止されていたと明かした。その代わりにプレイさせられていたのは、『The Simpsons: Hit ＆ Run』といった、子供向けのアクションゲームだったという。同氏は、現在失われた時間を取り戻すために、多数のプレイ時間を設けなければならない状況だと冗談めかして語っている。これは、ゲーム自体が問題視されるべき対象ではなく、時代による規制の変化を示唆する逸話である。

Also read 「GTA 6」レビュー 50時間遊んでわかった「圧倒的な進化」と「意外な弱点」

親の判断と国際的な銃暴力の差

ゲームの規制や禁止に関する議論に対して、同氏は「自分の子供に何をさせるかは親が決めることだ」と断言した。どの国にも、このようなゲームや映画が存在しているが、実際に深刻な銃暴力問題を抱え、子供の死因の第一位が銃撃であるのは、米国だけだという。この統計的事実を根拠に、ゲームが暴力の直接的原因であるという主張は、米国の特殊な文脈を無視したものであると指摘した。

Advertisement

ティム・バーチェット議員との対立

先頃、ティム・バーチェット議員との間で意見の対立が生じている。バーチェット議員は、子供にこのゲームをプレイさせる親は最低であるとし、現実世界の暴力とビデオゲームのプレイ間に明確な相関関係があると考え、規制強化を支持している。しかし、元開発者はこの見解に対し、他の国々ではそのような現象が見られないことを強調し、米国だけの問題だと一蹴した。この対立は、ゲームが社会に与える影響を巡る根深い議論の一端を示している。

メディア規制と自由な選択の限界

ゲーム開発の現場にいた者の視点から、メディアが暴力を助長するという議論への疑問が呈されている。同氏は、ビデオゲームについての最終的な判断は、各家庭の親が行うべきであると結論づけた。これは、政府や議員による過度な介入ではなく、家族単位での責任分担を求める立場である。他国との比較を通じて、米国の銃規制問題とゲームの倫理的な問題は別次元のものだと位置づけている。