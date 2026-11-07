GT500クラスで日産が4年ぶりの勝利 平峰一貴とバゲットがTRSMG IMPUL for SDGを制す

GT500クラスの予選6位から逆転優勝を果たした平峰一貴とベルトラン・バゲット。日産自動車は2022年鈴鹿以来、4年3ヶ月ぶりの勝利を飾り、チームに新たな光をもたらした。

スーパーGT GT500 クラスにおいて、 TRS IMPUL with SDG Z（ 平峰一貴 、 ベルトラン・バゲット 組）が予選6位から逆転し、今季初となる優勝を飾った。この勝利により、日産自動車関連チームは2022年第5戦鈴鹿大会以来となる4年3ヶ月ぶりの頂点に立った。総合優勝争いでは、100号車STANLEY HRC PRELUDE－GT（山本尚貴／牧野任祐組）が10位入賞で6ポイントを獲得し、現在のポイント100で首位を維持している。

4年ぶりの勝利 星野監督の涙と葛藤

勝利インタビューに応えた星野一樹監督は、感情のぶつ切りとなる様子をさらけ出した。メガネを外すと何度も涙を拭い取りながら、「本当に苦しい数年間だった。悔しい思いをして、本当にきつかった」と当時の心境を語った。速さは提供できていたものの、結果につなげられない期間が続いたことへの悔しさが言葉の中から伝わってくる。星野一義率いるチームインパルとしては、速さだけでなく強さも兼ね備えてこそだと指摘し、スタッフへの感謝を表明した。

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星野一樹監督は星野一義総監督の長男として、この4年3ヶ月に及ぶ長丁場の戦いを終えた。完成されたドライバーの走りと相まって、チームの底力を世に示す結果となった。監督は「速さだけじゃ駄目だね。強さがやっと形になってスタッフに感謝します」と、苦難を乗り越えた喜びを素直に表現した。

予選不利からの劇的逆転 平峰の攻撃走行

今回のレースは、中止となった6月の第3戦セパン（マレーシア）の代替戦として開催され、公式予選と決勝が1日で行われた。サクセスウェイトが半減される中、平峰一貴選手は公式予選のタイムアタックで他車につまり、6位という出遅れスタートを余儀なくされた。しかし、チームの姿勢は揺らぎなかった。

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ベルトラン・バゲット選手は、「前回のレースも、今回の予選も不運があったが、一番大事なのはレースに勝つこと」と気持ちを切り替え、レースへ挑んだ。3位まで順位を上げた後、レース中盤の21周目にドライバー交代が行われ、平峰一貴選手が再びマシンに乗り込んだ。平峰選手は攻めの走りで順位を上げ続け、37周目には2位に浮上した。

さらに39周目には、トップを走行していた大草選手をパスしてトップに躍り出た。モニターでレースを Watching していた星野一義総監督は、その瞬間に思わず両手を叩くなどの喜ぶ姿が見られた。この逆転劇は、チーム一丸となって成し遂げた劇的な勝利であった。

努力の結実とドライバーの感慨

平峰一貴選手もこの勝利に感慨深げだった。「気持ちいい、最高」と興奮を隠しきれず、今回の勝利に至るまでの苦労を明かした。今シーズンずっと続く苦しい戦いの中でも、キレキレの走りを見せたいという強い意志を持っていたという。それを実現するために、チーム一丸となってきついトレーニングを積み重ねてきた。その努力が実を結び、選手自身も「努力って大事だなと改めて思った」と、勝利の秘訣を語った。

平峰選手の目にも潤みが見られ、この勝利が持つ意味の大きさを感じさせた。日産勢は今季前半にトヨタ勢が、中盤からはホンダ勢が勝利を重ねる中で、唯一取り残される状況が続いていた。そんな中で、22年の王者コンビが日産の潜在能力を再び世に示した形となった。

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残り1戦 総合優勝への行方

星野一樹監督は、「なかなか日産が勝てなかったんで、一矢報いることができて本当に良かった」と、チームとしてのリベンジ成功に満足感を示した。今季前半はトヨタ勢が、中盤からはホンダ勢が勝利を重ね、日産勢だけが取り残されていた状況からの脱却となった。星野一樹監督は「一矢報いることができて本当に良かった」と語り、チームの再浮上に確信を得た。

総合優勝争いにおいては、100号車STANLEY HRC PRELUDE－GT（山本尚貴／牧野任祐組）が64ポイントでトップに立っている。2位につけているのは、10位でフィニッシュした36号車au TOM'S GR Supra（坪井翔／山下健太組）で、2ポイント差をつけられている。最終第8戦は8日にモビリティリゾートもてぎで行われる。ここまでの戦績を踏まえ、最終戦での決着に向けて、各チームが最後の力を絞っている。