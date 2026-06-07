GROWTHがイングリードの公式アンバサダーに就任、小野伸二さんが学び続けるすべてのビジネスパーソンの背中を押すCMを提供

イングリードの公式アンバサダーに就任した小野伸二さんは、学び続けるすべてのビジネスパーソンの背中を押す内容のCMを提供しています。イングリードは、一人ひとりのライフスタイルに応じて、最適なタイミングで学習を継続できる「オンラインで完結する」英語コーチングです。

都内最大級のタクシーサイネージメディア「 GROWTH 」が、東京23区内で月間770万人のタクシーにおける移動時間を利用した広告や情報コンテンツ、新たな体験を提供しています。

移動時間の情報番組「HEADLIGHT」の放映や、各メディアパートナーとのコンテンツ連携などを通じて、移動空間の価値向上に努めています。 イングリードの公式アンバサダーに就任した小野伸二さんは、学び続けるすべてのビジネスパーソンの背中を押す内容のCMを提供しています。 イングリードは、一人ひとりのライフスタイルに応じて、最適なタイミングで学習を継続できる「オンラインで完結する」英語コーチングです。

日本マーケティングリサーチ機構が実施した2026年1月期の実績調査において、オンライン英語コーチング業界の「シェア」「受講生数」「カリキュラム」の3部門でNo.1を獲得しています。 イングリードでは、第二言語習得論を応用し、セルフスタディーを通じたインプット学習を実施した上で、継続して効率的な英語習得を目指すことができます。 初回の無料カウンセリング内で実施される、英語力診断テストとヒアリングを通じて、専属コーチが徹底的に受講生の課題と向き合うことで、一人ひとりが最短で結果を出すための教材選定・カリキュラム作成・学習計画を行います。

イングリードの6ヶ月英語コーチングプランは、経済産業省が実施する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象講座として採択されています。 本制度を活用することで、条件を満たす受講者は最大56万円の補助を受けながら英語を学ぶことができます。 小野伸二さんは、イングリードを活用して英語力を向上させ、現役サッカー選手としてのキャリア晩年からイングリードを利用している経緯があると述べています





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イングリード 小野伸二 GROWTH 英語コーチング 公式アンバサダー

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