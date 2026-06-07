GR KART、40万円以下で家族でも楽しめる入門カート 運搬・保管の課題を解消

トヨタGAZOO Racingが発表した新入門カート「GR KART」は、初期費用40万円以下と従来の1/2以下のコストを実現。ファミリーミニバンでの運搬や縦置き保管など、一般家庭でも気軽にカートを始められる設計が全面に打ち出されている。

このたびメディアに公開された GR KART の最大の特長は、.price面での革新にあります。 従来のエンジン カート では、競技入門レベルでも初期費用として100万円前後が一般的でしたが、 GR KART は40万円以下での販売を予定しています。

ランニングコストも大幅に削減されており、通常のカートタイヤは1セット4〜5万円で消耗が早いのに対し、GR KARTの専用タイヤは約1万円程度に抑えられ、長持ちする設計となっています。 これにより、「カートは買えても、続けられない」という従来の課題を解決します。 メンテナンス面でも、「オートテンショナー付きベルトドライブ」を採用したことで、チェーンオイルによる汚れや張り調整の手間がなくなり、手軽さとコスト低減を実現しています。 運搬に関する障壁も解消されました。

従来のエンジンカートをサーキットに搬送するには、ハイエースなどのフルサイズバンが必要でしたが、GR KARTはノアやヴォクシークラスのファミリーミニバンに分解せずに積載できる設計となっています。 実際のデモンストレーションでは、後部座席スペースにすっぽり収まる様子が公開され、家族でカートを楽しむ日常を具体的に想像させるものでした。

保管においても、ガソリンやエンジンオイルを入れたまま縦置きできる構造を採用し、オイルキャッチタンク、フロート室レスのダイヤフラム式キャブレター、漏れにくい燃料タンクを組み合わせることで、ガレージのない家庭でも省スペースでの保管を可能にしています。 また、カートスタンドや立置きスタンドを使用すれば一人での乗せ降ろしが可能で、スタンドは連結して輸送台車としても利用できる多機能さも備えています。 エンジンは自己充電式リチウムバッテリーを内蔵しており、別体バッテリーの搭載や充電が不要となっています。

GR KARTは競技用ピーキーマシンではなく、「乗って楽しい」ことに特化した設計です。 最高速は60〜70km/h程度と控えめですが、ステアリング反応はシャープでブレーキは俊敏、高回転型エンジンのサウンドは本物のモータースポーツ感覚を体感できます。 試乗したプロドライバーからも「バトルがしやすくて楽しい」との声が上がっており、操作に素直に反応する「気持ちいい乗り味」を追求しています。 身長135〜185cmに対応する調整機構により、子供から大人まで最適なポジションで運転でき、家族全員での共有が可能です。

安全面では、リアバンパーの形状変更やストッパーピンの装備、シート縁のやけど防止設計、暴走リスク低減構造などが施され、プロテクトカウルの開発も進められています。 スマートフォンホルダー標準装備により、データロガーアプリや動画撮影で走行データを記録・分析でき、上達過程を「見える化」できます。 GAZOO Racingプレジデントの高橋智也氏は、super耐久を頂点とする参加型モータースポーツのピラミッドを、入門カテゴリー「ファーストS耐」の創設により裾野を広げ、コスト面で諦める人を減らし、気軽に参入できる環境を目指すと述べています。

GR KARTは、そのファーストステップとして設計された実用性と楽しみを両立したカートなのです





bestcarmagazine / 🏆 55. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GR KART カート 入門用 低コスト 家族 運搬 保管 トヨタ GAZOO Racing モータースポーツ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「過激で面白そうやな！」トヨタ「究極のカローラ」発表にSNS興奮！ ガチすぎる仕様に注目集まる | レスポンス（Response.jp）トヨタ GAZOO レーシング（GR）は6月2日、究極のGRカローラ、『GRMNカローラ』を世界初公開した。SNSでは、「これは面白そう！」「スペシャルな車、素晴らしい！」など、話題になっている。

Read more »

トヨタ「最新プリウス」“GR仕様”に注目！ 専用ロゴ入りアイテム＆“特別設計”の走行性能アップパーツも設定！ スポーティに激変させる純正カスタムがスゴい！ハイブリッド車として広く知られるトヨタ「プリウス」には、スポーティな走りを予感させる「GR」のカスタマイズパーツが設定されています。どのようなアイテムなのでしょうか。

Read more »

ツートライブが『上沼・高田のクギズケ！』初出演 かつて前説を担当…感激のコメント発表【全文】｜秋田魁新報電子版お笑いコンビ・ツートライブ（たかのり、周平魂）が、あす7日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に初登場する。

Read more »

「豊臣兄弟」大東駿介＆菅井友香「百万石行列」劇中衣装で参加 金沢沿道観衆42万人 - スポニチ Sponichi Annex 芸能NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で戦国武将・前田利家役を演じる俳優の大東駿介（40）と妻・まつ役を演じる欅坂46・櫻坂46元キャプテンで女優…

Read more »

最先端解析の横でガムテープ!! 新型GRMNカローラ開発陣が語った'泥臭い執念'と「モリゾウのこだわり」2026年6月2日、GAZOO Racing（GR）が世界初公開した「GRMNカローラ」。その3日後の6月5日、開発の舞台ともなった富士スピードウェイ・ウェルカムプラザにて、開発陣による記者説明会が開かれた。チーフエンジニアの坂本尚之氏が…

Read more »

GR Yaris 430TH:専用チューンされたエンジンとモノチューブショックアブソーバーを採用トヨタは新型GR Yarisの走行性能を強化した特別仕様車、GR Yaris 430THを発表しました。この車両は専用チューンされたエンジンとモノチューブショックアブソーバーを採用し、高速旋回性能を向上させました。また、バウンドストッパー特性の最適化を行い、駆動系や操舵系も専用チューニングが施されました。電動パワーステアリングは高いGを受ける旋回時でも適切なアシストトルクを発生するように制御を変更し、4WD制御では直進時のリヤ側トルク配分を最適化し、超高速域におけるステアリング切り始めの安定性を高めました。

Read more »