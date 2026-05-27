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GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を受付開始

自動車 News

GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を受付開始
GRヤリス特別仕様車GRヤリス MORIZO RR
📆5/27/2026 6:04 AM
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GAZOO Racing（GR）は5月27日、GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を受付開始した。国内向けにそれぞれ100台の台数限定とし、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じてのみ受け付ける。

GRヤリス 特別仕様車GRヤリス MORIZO RR」「 GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の 抽選応募 を受付開始 GAZOO Racing（GR）は5月27日、 GRヤリス 特別仕様車GRヤリス MORIZO RR」「 GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の 抽選応募 を受付開始した。

国内向けにそれぞれ100台の台数限定とし、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じてのみ受け付ける。 受付期間は5月27日13時30分～6月9日23時59分まで、当選発表は7月1日に行なわれる。 価格はGRヤリス MORIZO RRが900万円、GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Editionが845万円。

なお、両モデルはFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の会場で展示予定となっており、会場では2モデルのオリジナルモデルカー（1/43スケール）の販売も予定されている。 オリジナルモデルカーはラリージャパン会場のほか、三井アウトレットパーク岡崎内TOYOTA GAZOO Racing Store（愛知県岡崎市）、TOYOTA GAZOO Racing楽天市場店でも販売が行なわれるが、数量は限定されるとのこと。 価格はそれぞれ1万6500円。

「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の主要諸元GRヤリス MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男氏とともに、2025年に6年ぶりにGRヤリスでニュルブルクリンク24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車。 ニュル24時間耐久レース参戦で得られた学びを生かし、専用のリアウィングや足まわり、四駆制御モードを設定した。

また、ボディカラーにはモリゾウこだわりの特別設定色「グラベルカーキ」、ブレーキキャリパーやインテリアの差し色にはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローを採用したのが特徴の1つ

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GRヤリス 特別仕様車 GRヤリス MORIZO RR GRヤリス Sebastien Ogier 9X World Champion Edition 抽選応募 GAZOO Racing

 

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