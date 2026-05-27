GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を受付開始

GAZOO Racing（GR）は5月27日、GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を受付開始した。国内向けにそれぞれ100台の台数限定とし、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じてのみ受け付ける。

GRヤリス の 特別仕様車 「 GRヤリス MORIZO RR」「 GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の 抽選応募 を受付開始 GAZOO Racing（GR）は5月27日、 GRヤリス の 特別仕様車 「 GRヤリス MORIZO RR」「 GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の 抽選応募 を受付開始した。

国内向けにそれぞれ100台の台数限定とし、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じてのみ受け付ける。 受付期間は5月27日13時30分～6月9日23時59分まで、当選発表は7月1日に行なわれる。 価格はGRヤリス MORIZO RRが900万円、GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Editionが845万円。

なお、両モデルはFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の会場で展示予定となっており、会場では2モデルのオリジナルモデルカー（1/43スケール）の販売も予定されている。 オリジナルモデルカーはラリージャパン会場のほか、三井アウトレットパーク岡崎内TOYOTA GAZOO Racing Store（愛知県岡崎市）、TOYOTA GAZOO Racing楽天市場店でも販売が行なわれるが、数量は限定されるとのこと。 価格はそれぞれ1万6500円。

「GRヤリス MORIZO RR」「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」の主要諸元GRヤリス MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男氏とともに、2025年に6年ぶりにGRヤリスでニュルブルクリンク24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車。 ニュル24時間耐久レース参戦で得られた学びを生かし、専用のリアウィングや足まわり、四駆制御モードを設定した。

また、ボディカラーにはモリゾウこだわりの特別設定色「グラベルカーキ」、ブレーキキャリパーやインテリアの差し色にはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローを採用したのが特徴の1つ





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