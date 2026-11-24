「GQ MEN OF THE YEAR」とは、世界19カ国で開催され、その年に圧倒的な活躍を見せたヒーローたちを称賛し表彰する祭典です。今年の受賞者や授賞式の様子はこちらから。

CORTIS｜BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから2025年8月にデビューした5人組ボーイグループ。 グループ名は1st EPのタイトルでもある『COLOR OUTSIDE THE LINES』というフレーズからランダムにピックアップした文字から名付けられた。

The 2nd EP『GREENGREEN』は予約注文だけで200万枚を突破し、累計販売数は463万枚を超えている（2026年10月時点）。 ファンダムの名称はCOER（コア）。 坂東龍汰｜1997年、ニューヨーク生まれ。 北海道で育つ。2017年にデビュー。2022年映画『フタリノセカイ』で初主演し、第32回日本映画批評家大賞で新人男優賞（南俊子賞）を受賞。

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ドラマ『ライオンの隠れ家』（24）では第122回ザテレビジョンドラマアカデミー賞助演男優賞、『爆弾』（25）で第49回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2026年は、舞台『危険なワルツ』『カッコーの巣の上で』、映画『未来』『黒牢城』『我々は宇宙人』『わたしの知らない子どもたち』に出演した 岡本多緒｜1985年、千葉県生まれ。14歳でモデルデビュー。2006年に渡仏し、トップモデル・TAOとして世界のトップメゾンのショーや広告で活躍。13年『ウルヴァリン：SAMURAI』で映画デビュー。 米ドラマ『ハンニバル』（15）『ウエストワールド』（18、20）、映画『沈黙の艦隊』（23）『急に具合が悪くなる』（26）など国内外の作品に出演。

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監督最新作に短編映画『マイ・スウィート・パーラ』（25）がある。 動物保護や環境問題にも取り組む。 朝井リョウ｜1989年、岐阜県生まれ。2009年『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞しデビュー。13年『何者』で直木賞を、21年『正欲』で柴田錬三郎賞を、それぞれ受賞した。26年は、作家生活15周年記念作品『イン・ザ・メガチャーチ』で本屋大賞を受賞。

最新刊は、12月15日発売『心めくり／幸せさがし／夢のつづき』（講談社文庫） 吉井和哉｜1966年東京都生まれ。10代でERO率いるURGH POLICEにベーシストとして加入。22歳でTHE YELLOW MONKEYを始動、1992年メジャーデビュー。2001年に活動休止（2004年解散）。2003年からソロ活動をスタート。2016年THE YELLOW MONKEY再集結。2026年12月9日ニューアルバム『イキモノエネジー』リリース、2027年1月27日『みらいのうた』Bluray&DVD発売、2月9日からソロツアー「イ・キ・モ・ノ・エ・ネ・ジ・ー」がスタート。