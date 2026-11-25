OpenAIは2026年11月24日、汎用大規模言語モデル(LLM)のGPT-6シリーズが推論とコーディングだけで新たなタンパク質の立体構造やアミノ酸配列を設計できることを発表しました。さらに、GPT-6.2による設計を基に実際にタンパク質を合成し、意図した標的に結合することを実験で確認しています。

など、生物学に特化したAIモデルが活用されています。 しかし、それぞれのモデルは特定のタスクに最適化されており、新たな設計条件に対応するにはソフトウェアの改修やモデルの追加学習が必要になることもあります。

大規模言語モデルを使って複数の特化型AIを連携させる研究も進められていますが、OpenAIの研究チームは、そもそも汎用大規模言語モデル自体にタンパク質を設計する能力が備わっているのではないかと考えました。 そこで、特化型AIやインターネットへのアクセスを制限し、基本的なコーディングツールと推論能力を使って生物学に関するさまざまな課題に取り組ませました。 研究チームは生物学関連のさまざまなタスクでGPT-5.6、GPT-6、GPT-6.2、さらに高性能な未公開の内部研究用モデルを比較しました。

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その結果、モデルの世代が進むにつれてタンパク質の設計能力が向上し、特化型AIと同等あるいはそれ以上の性能を発揮するタスクも増えていることが判明しました。 研究チームはバイオテクノロジー企業のOnavaと共同で、GPT-6.2のリリース前バージョンが設計したタンパク質を実際に合成する実験も行いました。

GPT-6.2に5種類の標的タンパク質に結合する小型タンパク質の骨格構造を設計させ、特化型AIでアミノ酸配列の決定と候補の絞り込みを行ったところ、合成した322種類のうち35種類が意図した標的への結合を示しました。 また、既存のミニバインダーと標的タンパク質が結合した状態の立体構造をGPT-6.2に与え、ミニバインダーの元のアミノ酸配列を伏せた状態で新たな配列を設計させる実験でも、5種類の標的に対して合計123種類のタンパク質で結合が確認されました。

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実験には未公開の立体構造が用いられており、元の配列とは大きく異なる配列でも結合が確認されたことから、研究チームはGPT-6.2が単に学習データを記憶しているだけでは説明できない能力を備えていると主張しています。 以下はGPT-6.2が設計したミニバインダーのアミノ酸配列と元の配列の一致率を9つのミニバインダーの系統別に示したグラフ。 横軸は配列の一致率、縦軸は設計数を示しており、灰色は実験対象となったすべての設計、青緑色は結合が確認された設計を表しています。

結合が確認された123種類のうち38種類は、元の配列との一致率が30～50％にとどまっていました。 また、抗体の設計でも成果が得られています。 抗体の標的認識に関わる部分のアミノ酸配列をGPT-6.2に設計させた実験では、182種類のうち128種類が標的への結合を示しました。 さらに、既存の5種類の治療用抗体を基にGPT-6.2が設計した272種類の抗体断片のうち、179種類が元の標的への結合能力を維持していました。

汎用大規模言語モデルを利用する大きなメリットは、自然言語で柔軟に設計条件を指定できる点です。 研究チームによると、モデルを追加学習させることなくプロンプトを変更するだけで、タンパク質の形状や結合位置などを制御できたとのこと。 OpenAIは、画像生成AIに作りたい画像の特徴を文章で指示するのと同じように、研究者がタンパク質の設計を自然言語で指示できるようになる可能性を示しています。 一方で、アミノ酸配列からタンパク質全体の立体構造を予測する能力については、依然として特化型AIに大きく劣っています。

予測した構造と実際の構造の一致度を0から1までの数値で評価する「TM-score」の平均値は、GPT-5.6で0.16、GPT-6.2で0.26、最新の内部研究用モデルでも0.38でした。 これに対し、タンパク質の構造予測に特化したESMFold2は0.93を記録しています。 以下は各世代のモデルが予測したタンパク質の立体構造を比較するアニメーション。

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学術誌のNatureはOpenAIの研究成果について、汎用LLMが将来的にAlphaFoldなどの特化型AIを上回る可能性を指摘する研究者がいる一方で、モデルがタンパク質の物理的・化学的な性質をどこまで理解しているのかについては懐疑的な意見もあると報じています。 OpenAIがモデルの学習に使用した生物学関連のデータを明らかにしていないことから、学習データの記憶と未知の問題への応用能力を区別するのが難しいという指摘もあります。

OpenAI自身も、今回の研究ではアミノ酸配列の決定や候補の絞り込みに特化型AIを利用しており、GPT-6シリーズだけで新規タンパク質の設計工程を最初から最後まで完結できることを実証したわけではないと認めています。 また、標的に結合することが確認されても、医薬品として期待される機能を発揮するとは限らず、安全性や有効性の検証も必要です。 OpenAIは今後、設計が難しいタンパク質への対応や、結合後に生じる生物学的な作用まで考慮した分子設計に取り組む方針を示しています。

最終的には研究者が求める分子の性質を自然言語で記述するだけで設計できる「プログラマブル分子設計」を実現し、新薬やバイオテクノロジーの開発を大幅に加速させることを目指しているとのこと。 同時に、こうした能力が悪用される可能性も考慮し、バイオセキュリティー上のリスク評価や安全対策を進めるとしています。