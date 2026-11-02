GMO社長熊谷氏がサイバー攻撃被害で謝罪 役員報酬減額

GMOインターネットグループの熊谷社長が子会社経由での情報共有不備を認め、謝罪した。役員報酬の減額や顧客への誠実対応を約束し、犯罪者への支払いを拒否すると明言。

GMOインターネットグループ の 熊谷達也 社長は2日、東京・都内で記者会見を開き、子会社である GMOサイバーセキュリティ byイエラエにおける サイバー攻撃 被害と、それに伴う情報共有の遅れについて謝罪した。熊谷氏は子会社から報告された課題について「事実だ」と認めつつも、現状ではサービスの運営に活かせなかったと説明した。被害者や関係者に対しても心よりおわびを申し上げるとし、信頼回復へ向けた取り組みを約束した。

情報報告体制の不備と謝罪

熊谷氏は2024年（令和6年）に子会社から指摘があったことについて、当時社内の情報報告の基準が整備されておらず、内部で報告されていなかったと明かした。この経緯を受け、社内の情報共有の仕組みについても改善すべく議論を進めていると述べた。また、熊谷氏自身の言動についても謝罪し、SNSへの投稿について私自身が笑顔で写っている写真を投稿したことを振り返った。その行為は被害に遭われた方へのお気持ちへの配慮が欠けていたと反省し、今後はより慎重な姿勢で臨むと語った。

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役員報酬の大幅減額を実施

GMOは同日、顧客などに迷惑をかけた責任を取るため、役員報酬の減額を発表した。熊谷氏自身は3カ月間、月額報酬を30%減額することとなった。また、伊藤氏については25%、山下浩史副社長と児玉公宏常務執行役員は20%の減額となる。この措置は、組織としての対応不力に対する処分であり、再発防止に向けた決意を示すものとした。

犯罪者への支払い拒否を強調

攻撃者とされる人物は10月24日に自身のサイトで、10月27日正午までにGMOが100万ドル（約1億6000万円）を支払わなければ顧客の情報を公開すると脅迫していた。これに対し熊谷氏は、一歩たりとも犯罪者にお金を払うことはしない。永久に支払わないと改めて強調し、金銭的妥協は一切しない姿勢を示した。しかし、攻撃者側は10月27日にGMOの顧客のものとする1人分の個人情報をサイトに掲載し、今後も毎日正午に公開すると表明したため、実害は拡大している状況だ。熊谷氏は攻撃者側について、10月23日午後8時以降は接触していないと説明し、金銭のやり取りがなかったことを主張した。

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北朝鮮系ハッカーの疑いとAI脅威

一部メディアの報道によると、GMOは攻撃側に北朝鮮系のハッカー集団がいる可能性があると分析している。熊谷氏は会見でこの可能性について問われると、データを解析してしかるべき機関に報告するとしており、調査中で申し上げられないと回答を避けた。さらに、攻撃者側が人工知能（AI）の技術へ真っ先に適合したと指摘し、現在のサイバー攻撃は拳銃から機関銃に進化したと例えた。急増する情報漏洩など社会の混乱は、まだプロローグ（序章）でしかないとして、業界全体への警鐘を鳴らした。また、10月に政府へ発動を要請した能動的サイバー防御について、GMOは国から適用対象として指定されていないと明らかにした。対象外にもかかわらず国が迅速に対応へ動いたことについて、熊谷氏は心の底から感謝をしていると述べた。

信頼回復への誠実な対応方針

熊谷氏は顧客のため情報を守れと言い続けてきたと胸を張る一方で、今回の件を深刻な教訓として受け止めている。顧客に対しては誠実が基本姿勢だとし、真摯に問題へ向き合い、信頼回復につながるよう全力で対策を実行していることを強調した。今後は情報共有体制の強化と、AIを活用した高度な攻撃への対抗策を講じ、再発防止に徹底的に取り組む方針だ。関係者への謝罪と役員報酬の減額は、その第一歩となる施策である。