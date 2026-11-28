GMOペパボは11月27日、レンタルサーバー「ロリポップ！」など4サービスの顧客情報が不正アクセスで漏えいしたと発表した。対象は51万6564件で、一部の利用者のパスワードも漏えいした。同社はこれらのパスワードを、文字列がそのまま読める「平文」で保存していた。

一般的に、ログイン認証に使うパスワードは、元の文字列を容易に復元できないよう「ハッシュ化」して保存することが推奨されている。 平文で保存していた場合、データを持ち出した第三者がパスワードをそのまま読み取れてしまう。

同じパスワードを別のサービスでも使っていれば、そちらへの不正ログインにつながる恐れもある。 FTP・WebDAV用とユーザー専用ページ用のパスワードについては、申し込み後に利用者自身が変更したものは漏えいの対象外だった。 同社は25日、漏えいしたパスワードに加え、予防措置として変更が必要と判断したパスワードも無効化した。 パスワード以外にも、氏名やメールアドレス、郵便番号、都道府県などの情報が漏えいした。

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レンタルサーバーを2014年8月以前に契約した人や、「ムームードメイン」経由で契約した人については、生年月日も流出した。 クレジットカード情報や銀行口座情報は含まれていない。 同社は27日から、情報漏えいの対象者にメールで個別に連絡している。 パスワードのリセット通知を受け取った利用者には、ユーザー専用ページで新しいパスワードを設定するよう求めている。