GMOイプシロンの配送サービス料金変更がSNSで批判へ

GMOイプシロンが導入した配送サービスの月額料金設定が不透明で、SNS上で批判が高まった。初期費用不要の決済代行と併せて、顧客対応と料金体系の改善が求められている。

グローバル・マーケティング・オーガニゼーション社の傘下にある GMOイプシロン は、オンラインショッピングプラットフォームを運営する企業向けに決済代行サービスを提供している。

利用者はクレジットカード決済からコンビニ払い、電子マネーに至るまで、複数の決済手段を一括で導入できる仕組みを備えており、個人事業主や中小企業のショップオーナーにとっては初期費用が不要である点が大きな魅力となっている。 手数料は契約プランや取引額に応じて柔軟に設定され、顧客に過剰な負担をかけることなく、事業拡大を支える役割を果たしている。 さらに同社は決済サービスに加えて配送支援を行う「イプシロン配送サービス」を提供している。

配送オプションとして日本郵便が運営するゆうパックや西濃運輸が取り扱うカンガルー便を選択でき、契約時ののみならず契約後の追加も可能である。2026年2月1日からは月額費用が両社配送サービスを個別に税込5500円に設定され、両方を契約した場合は合計1万1000円となるよう改定された。 これにより、配送コストが前もって明瞭に見えるようになった反面、従来は月額費用が未設置であったため利用者からの混乱が生じた。 その結果2026年6月中旬、SNS上で同社の配送サービスに対する批判が高まり始めた。

利用者は「使ってもいないのに毎月徴収される事態になっていた」と称し、月額費用が不透明に請求されていた実態を訴えた。 また、解約手続きが煩雑で、具体的な手順や接続先情報が不十分である点も問題視された。 GMOイプシロンは公式声明で「事前のご案内を一部で十分に行えなかった」「加盟店の皆様にとって分かりやすい説明が不足していた」と認め、改善策を示した。 現在同サービスの契約は9月末に一時的に終了し、10月からは引継ぎ申込みをした加盟店にのみサービスが再提供され、月額費用の請求も対象者限定になる方針だ。

解約希望者はサービス停止と費用停止の二択となり、契約期間終了後のロジスティクス管理は加盟店側へ大きく委ねられる展開となっている。 業界全体としては、このような課題を反省材料にし、料金体系・サポート体制のさらなる透明化を促す圧力が高まる見通しである





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GMOイプシロン 配送サービス 料金変更 SNS批判 中小企業

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