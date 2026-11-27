GMOインターネットグループは27日、2026年12月期の本業のもうけを示す事業利益（国際会計基準）が前期比9%増の670億円になる見通しだと発表した。業績予想を開示するのは9年ぶり。傘下企業への不正アクセスによる事業への影響が懸念されていたため開示に踏み切った。売上高にあたる売上収益は12%増の3200億円を見込む。主力のインターネットインフラ事業が好調に推移するとみる。GMOは13日、傘

は27日、2026年12月期の本業のもうけを示す事業利益（国際会計基準）が前期比9%増の670億円になる見通しだと発表した。 業績予想を開示するのは9年ぶり。 傘下企業への不正アクセスによる事業への影響が懸念されていたため開示に踏み切った。

GMOは13日、傘下企業が手がける外国為替証拠金取引（FX）関連サービスへの不正アクセスに絡み、損失補償などで約30億円の費用が生じる想定だと公表していた。27年12月期は売上収益が26年12月期比で3%以上増の3300億円以上、事業利益が10%以上増の740億円以上になる見通しだとした。 年間配当は1株当たり73円以上となる見込みという。 詳細は27年2月に予定する26年12月期の決算発表時に公表する。

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GMOは17年12月期以降、暗号資産（仮想通貨）事業やネット金融事業が「経済情勢や市場環境の影響を受ける」として業績予想を開示していなかった。 今回は不正アクセスを巡り投資家から今後の見通しについて多く質問があったため開示を決めたという。 GMOは同日、不正アクセスを踏まえ自社のガバナンス（企業統治）を検証する組織を設立したと公表した。 メンバーはGMOの安田昌史副社長・最高財務責任者（CFO）や、同社の社外取締役を務める弁護士、公認会計士ら計6人で構成する。