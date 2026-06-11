GLASS Core Pro, GLASS Core: KENWOOD's New Wireless Earbuds with Glass Vibration Board and K2 Technology

Kenwood introduces two new wireless earbuds, GLASS Core Pro and GLASS Core, which incorporate glass vibration board technology and K2 technology. These earbuds offer improved sound quality, comfortable fit, and enhanced listening experience.

昨今、完全ワイヤレスイヤホンは利便性の高さから広く普及し、日常的に長時間使用されるデバイスとして定着しています。 そうした中、"より良い音で音楽を楽しみたい"というニーズは依然として高く、併せて快適な装着感や使い心地との両立も求められています。

このたび発売する"GLASS Core Pro","GLASS Core"の2モデルは、このようなユーザーの声に向き合い、長年にわたり培ってきた音響設計の知見と、KENWOODの音づくりの思想である"原音再生"を基軸に、音質だけでなくデザインや装着感まで含めて体験価値の向上を追求しました。 そして、当社の前身となる株式会社ケンウッドが2026年で創業80周年を迎えるという節目にふさわしいモデルとすべく、新たな素材であるガラス振動板をはじめとした革新的なアプローチを取り入れ、かつてないリアルな臨場感と、日常に上質な音楽体験を提供する完全ワイヤレスイヤホンとして製品化しました。

両モデルに搭載したガラス振動板は、ワイドレンジで、余分な残響が残りにくいことに加え、音の立ち上がりが速く、キレとアタック感のある優れた特性を持っています。 これにより、低域から高域までの情報を余さず描き出し、徹底してノイズを排除したクリアで透明感のある音で再生することで、細かな音のニュアンスまで明瞭に再現し、空間の広がりと奥行きのある立体的な音場を生み出します。 まさに"原音再生"に最適な振動板です。 さらに、柔軟性に優れたリキッド（液状）シリコンを採用したイヤーピースを新開発し、高い遮音性と快適で安定した装着感を両立しています。

イヤホンの外観は、キー素材であるガラスの質感をモチーフとした厚みのある透明素材を採用し、音とデザインの両面で上質感を追求しました。 フラッグシップモデルに位置付ける"GLASS Core Pro"は、ガラス振動板に加え、MEMSドライバーを組み合わせた2way構成によるバイアンプ駆動により、より細かなニュアンスと、より広い空間を描き、まるで演奏を目の前で聴いているような臨場感を再現。 また世界最高クラス※2のノイズキャンセリング性能を搭載し、騒音が気になる環境下でも音楽に集中してリスニングが楽しめます。

＜フラッグシップモデル「GLASS Core Pro」の主な特長＞完全ワイヤレスイヤホンとして業界初となるガラス振動板の搭載により、不要な振動を抑え、低域から高域までの情報量を余さず再現。 透明感と広い空間表現と、キレのあるワイドレンジ再生を実現します。 さらに、高域の再現性に優れた高性能MEMSドライバーを組み合わせた2way構成を採用。 帯域ごとに独立駆動するアンプで制御するバイアンプ方式により歪みを徹底的に低減し、解像度の高い再生を実現します。

ガラス振動板とMEMSドライバーの相乗効果により、楽曲に込められた細かなニュアンスまで鮮明に描き出し、より広がりのある空間表現と共に、まるで演奏を目の前で聴いているかのような臨場感を再現します。 高い柔軟性を持つリキッド（液状）シリコン素材を採用したイヤーピースを新開発。 傘型かつ楕円の形状の相乗効果により、耳への圧迫感を抑えつつ、高い遮音性と安定した装着性を両立。 長時間でも疲れにくく、快適な装着感を実現するとともに、音質とノイズキャンセリング性能を引き出します。

高性能IC、高性能ドライバーユニット、高性能マイク、独自パラメーター設計、および新開発のイヤーピース（前述）を組み合わせることなどにより、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。 電車やバスの中で走行音などの騒音が気になる環境下でも音楽だけに集中してリスニングが楽しめます。 またアダプティブモード機能は、周囲の騒音状況に合わせて、ノイズキャンセリングの強度を自動で最適化するため、耳への圧迫感を調整しながら快適な静けさを維持します。 風切り音を抑制するウインドカット機能も搭載しました。

当社独自のアルゴリズムで、外耳道の音響特性を測定し、その個人差に応じた最適な補正を行い、ユーザー個々に合わせた音質に自動で最適化します。 これにより楽曲内の各楽器の音にピントが合い、音像定位がさらに向上します





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Wireless Earbuds Glass Vibration Board K2 Technology Original Master High-Quality Sound Adaptive Mode Wind Noise Reduction

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