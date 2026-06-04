GL.iNet、Interop Tokyo 2026で初めての展示を発表

GL.iNetは、Interop Tokyo 2026で初めての展示を発表します。最新のネットワークソリューションを展示し、システム障害時でもサーバーやワークステーションの制御を可能にするリモートKVMソリューションと、外出先でも安全で快適な通信環境を構築できるWi-Fi 7対応トラベルルーターなどを紹介します。

日本の市場で展開されているGL.iNetのネットワーク機器メーカーは、 Interop Tokyo 2026 で初めての展示を発表します。2026年6月10日から6月12日までの間に幕張メッセで開催される、このイベントは日本最大のインターネットテクノロジーイベントです。

GL.iNetは、システム障害時でもサーバーやワークステーションの制御を可能にするリモートKVMソリューションと、外出先でも安全で快適な通信環境を構築できるWi-Fi 7対応トラベルルーターなど、最新のネットワークソリューションを展示します。 実機デモや技術相談に加え、日本市場での事業拡大に向けた販売パートナー制度、協業モデルについてもご紹介します。 近年、ITインフラはデータセンターや遠隔拠点へと分散化が進み、現地にモニターやIT担当者を配置しない「ヘッドレス環境」での運用が浸透してきています。

一方で、従来のリモート管理ツールはOSやネットワークの正常動作を前提としているため、システムのフリーズやネットワーク障害が発生すると利用できなくなり、現地への駆け付け対応が必要になるケースがあります。 また、リモートワークの定着、VPN利用の拡大、ITインフラの分散化を背景に、日本市場でも安全かつ柔軟なネットワーク環境への需要が高まっています。

GL.iNetはこうした市場ニーズに応えるため、日本市場向けの製品展開とパートナーシップ強化を進めており、Interop Tokyo 2026への初出展を日本市場における重要なマイルストーンと位置付けています





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GL.Inet Interop Tokyo 2026 リモートKVMソリューション Wi-Fi 7トラベルルーター ネットワーク管理ソリューション

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