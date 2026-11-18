Global KA Holdingsは渋谷のインターナショナルスクールUSTをグループへ迎え入れ、2027年8月にKAISの中等部を統合し、CIS認定校の一貫校パスウェイを拡大します。

Global KA Holdings株式会社は、東京都 渋谷区 に拠点を置くインターナショナルスクールであるUnited School of Tokyoをグループへ新規迎えました。これにより、同社のインターナショナルスクールネットワークはさらに拡大します。

2027年8月KAIS中等部がUSTキャンパスへ移転統合

Global KA Holdingsが運営するインターナショナルスクールKA International Schoolの中等部（Grade 6からGrade 8）は、2027年8月をもってUSTの富ヶ谷キャンパスへ移転します。

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移転後、KAISの中等部はUSTの中等部と統合され、KA International Schoolの中等部として一体的に運営される計画です。

一方、USTの幼児部および初等部につきましては、引き続き現在のUnited School of Tokyoという名称で運営を継続します。

両校の教育特徴とCIS認定校としての統合メリット

United School of Tokyoは、多様な背景を持つ生徒が集まる家庭的で温かい雰囲気を持つインターナショナルスクールとして知られています。

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同校は生徒、教職員、家庭間の強いつながりを重視し、一人ひとりにきめ細かな支援を提供することで、充実した学校生活の実現を目指しています。

一方、KA International Schoolは国際的な学校認定機関であるCouncil of International Schools（CIS）から認定を受けた幼小中高一貫校です。

同校は「学びの可視化」に取り組み、生徒が学習目標や自分の進歩を理解できる環境を整え、根拠に基づく指導改善を実践しています。

また、2025年には日本で初めてCorwinから「Visible Learning Certified School」の認定を取得しており、教育プログラムの質の高さが証明されています。

統合による生徒への具体的なメリットと施設活用

統合された中等部の生徒は、KA International Schoolの認定および教育フレームワークの下で学習することになります。

これにより、USTから参加する生徒も含め、Grade 6からGrade 12までの一貫した教育パスウェイが形成されます。

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特に高校段階では、個人に合わせた大学進路カウンセリングや、日本および世界各国への大学進学の準備が提供されます。

富ヶ谷キャンパスには屋内体育館と屋上のレクリエーションスペースがあり、近隣 sportives な施設へのアクセスも可能です。

生徒数の増加により、クラブ活動、スポーツ、学校行事の選択肢がより多様化する見込みです。

両校CEOによる統合への期待と今後の展開予定

Global KA HoldingsのCEOであるCharles Knudsen氏は、この統合が学校の規模と強みを高め、CIS認定校の中高一貫パスウェイへの接続を実現すると述べています。

同時に、United School of TokyoのHead of SchoolであるNatasha Dytham氏も、より多くのクラスメイトや活動機会が得られることを歓迎しています。

2027年から2028年の学年度に向けて、統合に向けた生徒活動、キャンパス見学、保護者向け情報セッションが実施される予定です。

交通手段を含む実務的な手配も進められており、詳細は関係 families へ順次共有される方針です。