GIGAZINE読者の自動車所有・レンタル状況を年代別および居住地別に分析。鳥取県が88.9%で最も高く、東京都の27.5%が最低。都道府県別の利用率データと傾向を詳細に解説。

インターネットメディア「 GIGAZINE 」が実施した調査によると、 自動車 を持つことあるいはレンタル利用をしている割合は、年代や居住地域によって大きな差があることが明らかになった。データは読者層の属性を詳細に分類し、移動手段の選択における構造的な違いを浮き彫りにしている。

特に顕著なのは年齢による格差であり、10代から30代にかけては自動車を所有またはレンタルしていない者が半数以上を占めている。一方、40代以降の層では所有またはレンタルしている読者が多数派へと転じ、世代間での車両保持率に明確な分岐が見られる。

Also read 「モンスト」、Ver.27.5アップデート情報が公開

年代別に見る自動車の保有傾向

10代の自動車所有・レンタル率はわずか16.8%にとどまっている。これは、学生生活や若年層のライフスタイルにおいて、自動車が必要不可欠ではない状況が数字として表れていることを示唆している。通勤や通学手段として公共交通機関や自転車、あるいは徒歩を選択する傾向が強いと考えられる。

年代が進むにつれてこの比率は上昇し、70代以上では69.5%に達している。この数字は、年配者層の方が確実に自動車を所有またはレンタルしているという結果を裏付けている。高齢になっても運転を続ける必要や、移動の利便性を求める理由が、この高い保有率の背景にある可能性がある。

Advertisement

居住地別自動車の利用率ランキング

次にGIGAZINE読者の居住地別に自動車利用率（所有あるいはレンタルしている率）を分析した結果、鳥取県が88.9%で最も高い利用率を記録した。地方都市や田舎では公共交通網が充実していないため、車がないと生活が成り立たない構造が利用率の高さとして現れていると考えられる。

鳥取県に続き、和歌山県が87.5%、島根県が87.5%、石川県が87.5%となっている。さらに福井県が84%、青森県が81.3%と、計6つの都道府県で自動車利用率が80%を超えるという高い数値を示している。これらはすべて地方に位置する県であり、地域特性が移動手段に影響を与えている。

都市部における利用率の低さ

逆に自動車利用率が最も低かったのは東京都で、27.5%という結果となった。これは全国の都道府県の中で唯一、20%台を記録している地点であり、大都市圏における自動車離れの顕著さを示している。東京のような都市部では、電車や地下鉄などの公共交通機関が発達しており、自動車がなくても快適に移動可能だからである。

自動車利用率が50%を下回る都道府県は全国で10箇所に限られている。東京都に加え、埼玉県は35.8%、秋田県は40%、京都府は40.2%、大阪府は41.1%、神奈川県は41.9%となっている。これらの数字は、都心部からの通勤圏内や、公共交通が比較的整備された地域での傾向を反映している。

Advertisement

50%未満の県における地域差

千葉県は45.8%、福岡県は48.4%、兵庫県は49%、そして広島県は49.3%と、半数を下回る県が続く。広島県に至っては50%の壁を僅かに割り込んでいる。これらの地域でも、都市部へのアクセスが良く、自動車に依存せずに生活できる環境が整っていることが想像される。

この調査結果は、日本の地域間のインフラ格差や、世代別のライフスタイルの違いを如実に示していると言える。自動車需要を予測する上でも、地域や年代を細かく分類したこのデータは、非常に示唆に富むものである。今後の交通政策や自動車販売動向を考える上で、重要な基礎データとなる可能性がある。