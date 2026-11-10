GIGAZINEのレビュー記事広告で商品の魅力を伝える方法

GIGAZINEの読者アンケートで、レビュー記事をきっかけに製品やサービスを購入・利用したことがある人は58.7％に上りました。記事広告では良い点と悪い点を併記する方針を示し、2027年1月から値上げ予定の記事広告の掲載を呼びかけています。

メディアの レビュー記事 は、商品の使い勝手を知る手がかりとして読者の購入判断に影響を与えています。 GIGAZINE が 読者アンケート で尋ねたところ、 レビュー記事 をきっかけにモノやサービスを購入・利用したことがあると答えた人は58.7％、ないと答えた人は41.3％でした。 GIGAZINE は、この結果を踏まえて 記事広告 の レビュー記事 を掲載する 広告主 を募集しています。

GIGAZINEは、記事広告の掲載にあたって広告の内容にも一定の基準を設けています。記事広告の掲載を検討する広告主や広告代理店に向けて、レビュー記事の出稿を呼びかけていることも明らかにしました。問い合わせは、GIGAZINEが案内する広告情報サイトから受け付けています。

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レビュー記事が購入を後押しする仕組み

GIGAZINEの読者アンケートでは、レビュー記事を読んで実際に行動に移した人が約6割にのぼりました。読者は、記事に書かれた使い勝手の具体的な情報を参考にして、製品を買うかどうかを決めていることがうかがえます。

記事では、製品を実際に使った人が感じた点が取り上げられるため、読者は自分の生活に当てはめてイメージしやすくなります。使い勝手に関する情報は、カタログの機能説明だけでは伝わりにくい部分です。レビュー記事が購入の決め手になる背景には、こうした読者の実感に近い情報があると考えられます。

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GIGAZINEは、レビュー記事がもたらす購入へのつながりを重視しています。アンケートで約6割の読者が購入や利用の経験を答えた事実は、レビュー記事が広告として機能する可能性を示すものです。広告主にとっては、商品を知ってもらうだけでなく、実際の購入に結びつけるための手段としてレビュー記事を活用できることになります。

良い点と悪い点を併記する記事広告の考え方

GIGAZINEによると、広告主や広告代理店は商品やサービスの良い点ばかりを記事広告に書いてほしいと希望する傾向があるといいます。GIGAZINEは、これまでの経験からこの傾向を把握していることを明らかにしています。

一方でGIGAZINEは、良い点と悪い点の両方を併記する方が、記事の内容を読者に信用してもらいやすいと考えています。読者が信用すれば、最終的に商品を購入する際の納得感も高まるというのが同社の見解です。良い面だけを並べた記事より、欠点も含めて伝える記事の方が読者の判断材料として役立つという立場を取っています。

この考え方の妥当性を確かめるため、GIGAZINEは記事広告に製品やサービスの良い点と悪い点の両方を書くべきかを読者に質問しました。その結果、「良い点も悪い点も書くべき」と答えた人が97.7％、「悪い点は書くべきではない」と答えた人が2.3％でした。読者の大多数が両面の記述を支持していることが、同社の方針を裏付けています。

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2027年1月の値上げ前に問い合わせる理由

GIGAZINEは、記事広告の料金を2027年1月から値上げする予定であることを明らかにしています。記事広告の掲載を検討している広告主は、値上げの前に問い合わせることがおすすめだとしています。

GIGAZINEは、約6割の読者がレビュー記事をきっかけに実際に製品を購入しているという読者層を、記事広告の掲載先として強みに挙げています。読者アンケートと、良い点と悪い点を併記する記事方針を合わせて示すことで、広告主に対して掲載の意義を説明しています。

レビュー記事の掲載を希望する広告主は、GIGAZINEが案内する広告情報サイトから問い合わせができます。記事広告の値上げ時期が2027年1月と案内されているため、掲載を検討する場合は早めの問い合わせが求められます。