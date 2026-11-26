GENERATIONSの中務裕太が、ダンス歴25年の経験を活かしつつ、趣味の筋トレで肉体美を極めている。最新写真集「1000%」の出版やフィットネスレース「ハイロックス」への参加など、グループデビュー14周年を控え多様な挑戦を続ける姿を詳述。

【The LDH Times】ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・ 中務裕太 貫く自分 唯一無二の動ける筋肉 筋トレ は無心「もう何も考えない」ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの 中務裕太 （３３）が筋肉を極めている。

始めて２５年という大好きなダンスと今もなお向き合いながら、趣味の筋トレで己を追い込む。 初写真集「１０００％」（ワニブックス）では肉体美を披露し、「ハイロックス」というフィットネスレースのタイムにつなげている。 グループは２１日にデビュー１４周年を迎え、来年に控える節目に突き進んでいる。 今年下半期はホールツアーからアリーナツアーを巡り、１２月２３日の最終公演まで駆け抜ける。

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趣味にもグループ活動にも信念を貫く熱き男に迫った。