男性6人組ダンスグループGENERATIONSがアリーナツアー福井公演でデビュー15周年を祝し、ライブ総動員数が300万人を突破。27年3月の社外アーティストとの対バンライブ開催が発表された。

男性6人組ダンス＆ボーカルグループ GENERATIONS は、デビュー日にあたる21日、全国7都市12公演を巡るアリーナツアー「 PARALLEL QUEST 」の サンドーム福井 公演を開催した。同公演は、2012年に活動を開始以来、着実に歩んできた同グループの15年間の軌跡を象徴する重要なステージとなった。

この日、GENERATIONSはデビュー15周年イヤーに突入し、デビューからのライブ総動員数が234公演目にして300万人を突破するという快挙を成し遂げた。この歴史的なマイルストーンは、メンバー全員が長い年月をかけて積み重ねてきた実績を証明するものであり、ファンの支持の厚さを示す数字でもある。

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総動員300万人突破の衝撃と反応

本番前にライブ総動員数が300万人を達成したことが伝えられた際、メンバーの反応は驚きと感動で包まれた。小森隼（31）は「えっ！すごい！」と大声を上げ、その数字の大きさに言葉を失ったようであった。リーダーの白濱亜嵐（33）は、この数字が大阪市よりも多い人口であることをメンバーに共有し、イメージを膨らませるなど、達成感の中で数字の意味を噛みしめる場面が続いた。

数原龍友（33）は「すごい数だと思う」と14年の歩みを振り返り、続けてきたことがキャリアとして数字に残ったと感慨深げに語った。彼はここを通過点とし、続けていくことでさらに数字が増えていくと前向きな姿勢を示し、メンバー一同が新たな目標に向けて気持ちを切り替えるきっかけとなった。

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2時間の熱演とサプライズ発表の嵐

片寄涼太（32）の「14周年盛り上がっていけるか！」という掛け声で火がつき、8400人のファンであるDREAMERS（ファンの呼称）と特別な記念日を過ごす2時間のライブが開幕した。GENERATIONSは「AGEHA」「SAIKO！！」を含む全29曲を披露し、熱狂的なムードの中でパフォーマンスを繰り広げた。数原は「いつも以上に熱いっすね！」と感激し、中務裕太（33）も「良いライブですね！」と笑みを浮かべるなど、全員が最高の瞬間を共有した。

アンコールではサプライズが続出し、ファンをさらなる驚かせた。6人のソロツアーの詳細が解禁されたほか、27年5月から8月にかけて行われるアリーナツアー「ISM」の日時と日程が発表された。さらに、27年3月に東京と大阪の2都市のZeppを巡る対バンライブ「OFF WE GO！！」の開催も明らかになった。

LDH初対バンライブと将来の展望

対バンライブ「OFF WE GO！！」の出演アーティストは全6組のうち、Saucy Dog、CUTIE STREET、［Alexandros］の3組が対バン相手として判明した。これはLDH初となる社外アーティストとの対バンライブであり、グループの活動範囲を広げる重大な発表となった。佐野玲於（30）は、LDHとして唯一フェスに出続け、様々なアーティストとの出会いがあったからこそ実現したと説明し、快く参加してくれることへの喜びと、新しい化学反応を起こしたいという意気込みを語った。

27年の15周年本番に向け、白濱亜嵐は「10周年の時よりさらにめまぐるしい1年が待っている。楽しみです」と腕を回し、力強く抱負を述べた。GENERATIONSはデビュー15周年という節目を機に、新たな形態でのライブ展開やソロ活動の強化などを図り、次の15年への布石を打つ姿勢を示した。このツアーと発表は、グループの歴史を塗り替える重要な転換点として記憶されるだろう。