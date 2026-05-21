GENERATIONSのダンス選手権審査会：気持ち悪いダンスが話題に

LDH JAPAN所属のダンスボーカルグループ。2012年9月にリーダー兼パフォーマーの白濱亜嵐、ボーカルの片寄涼太、数原龍友、パフォーマーの小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太の7人体制となり、同年11月にシングル「BRAVE IT OUT」でメジャーデビューを果たした。
その後もコンスタントにリリースを重ね、2018年元日にはベストアルバム「BEST GENERATION」を発表。5月から8月にかけて初のドームツアー「GENERATIONS LIVE TOUR 2018 "UNITED JOURNEY"」を開催した。2019年には「NHK紅白歌合戦」に初出場。2024年6月に関口が脱退し、以降は6人で活動している。 共に兵庫県尼崎市出身で幼なじみの2人が1982年にコンビ結成。 NSC1期生。
結成当初より「第3回今宮こどもえびす新人漫才コンクール 福笑い大賞」など数々の賞を獲得する。1987年にスタートした平日夕方の帯番組「4時ですよ～だ」（MBS）で関西を中心に人気が加速。1988年開始の「夢で逢えたら」（フジテレビ系）や「笑っていいとも！ 」（フジテレビ系）へのレギュラー出演などを経て全国へ人気が拡大した。 代表的な「ダウンタウンのごっつええ感じ」（フジテレビ系）や30年以上続く「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！ 」（日本テレビ系）といった冠番組などを通して人気は不動のものに。
個々の活動でもCDや著書でミリオンセールスを記録。2025年11月にはダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」がスタート。 収録の冒頭、参加者に期待することを尋ねられた片寄は「“気持ち悪い”の反対が“カッコいい”かどうかを確かめたい」、小森は「僕らが想像できない動きがあると思う」、中務は「ダンサーにとって“気持ち悪い”は褒め言葉でもあるので、今日はすごい人がいるんじゃないか」とコメント。 ダンス＆パフォーマンスグループの現役メンバーである3人に加え、異端の芸術家としても活躍するくっきー！
、元アイドリング!!! メンバーの朝日という審査員の豪華な顔ぶれに、松本が思わず「こんなにたくさんの豪華な人が集まってくれるなんて思わなかったんで、僕は休んでもいいんじゃないかな（笑）」とボヤく場面もあった。 いざ審査が始まると、審査員たちは参加者それぞれの個性豊かなパフォーマンスに大爆笑。 撮影場所に「どこで撮ってるんだ（笑）」とツッコミを入れたり、ダンスの常識を覆す動きに驚愕したりと、終始笑いの絶えない収録となった。
収録を終えての率直な感想を尋ねられた片寄は「そんなに数は見ていないはずなのに胸焼けする感じ、というか（笑）。 それぞれの“きもっち悪い”エネルギーをぶつけられた気がします」、小森は「こんなに『気持ち悪い』って口に出していい現場もなかなかない（笑）。 このチャンネルだからこそだな、と感じました」、中務は「何人か本当に気持ち悪い感じがあって、夢に出てきそうでちょっと怖いです（笑）。 気持ち悪いというよりサイコホラーでした」と、それぞれ振り返る。
松本との共演はひさびさということもあり、片寄は「最初はちょっと緊張しましたけどやっぱりキレキレ感がすごい」、小森は「（収録中に）誰にも聞こえないぐらいの声で『どうしようかなー』とか言ってるのを聞くと、常に集中されてるんだなと。 改めてすごさを感じました」とその存在感を語る。 一方、中務は「やっぱり、いまだに収録中はサンダルなんだなと（笑）」と収録時の様子を明かしつつ「思い通りの松本さんで安心しましたけど、収録中は相変わらずのお笑い瞬発力というか。 異次元の方だな、と見てて感じました」と口にした。
“きもっち悪いダンス”を審査するうえで大事にしたポイントを、片寄は「その人が、ではなく『ダンスが気持ち悪いか』を見てました」と冷静に説明。 その傍らで中務は「一応『ダンス選手権』なので、ちゃんと音に乗れてるかは見ましたね。 そういう点では……」と、特にツボに入った動画を挙げ「カウントの取り方も気持ち悪い（笑）。 この選手権にすごいぴったりハマってるダンサーだと思いました」と絶賛した。
オーディションやEXPGでのキャリアを経て、GENERATIONSとして活躍する現在“審査される側”から“審査する側”に立ってみての感想を尋ねられた小森は「自分がやってる側だったときは『わかってほしい』『認められたい』みたいな熱量を持って出ていましたけど、見る側になるとそのストーリーや過程はわからない。 いかに自分の中でアンテナを立てるかが大事だとすごく思いました」とその視点を語った。 今回の企画に関連し、3人には「今後見てみたいダンス選手権は？ 」という質問も。
片寄は「『きもっち悪いダンス選手権』を経てグループを作るオーディションが見てみたい（笑）。 どうやって気持ち悪くなっていったのか、大作になりそうですよね」と期待を寄せる。 小森は「フラッシュモブのように幸せな笑顔が見られる『ハピネスダンス選手権』を」、中務は「芸人さんのダンスをメインにしたコント。 誰が一番面白くできるかを見てみたいです」と、それぞれのアイデアは止まらなかった。
