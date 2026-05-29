GENERATIONS中務裕太とBALLISTIK BOYZ奥田力也、ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB」のローンチ記念イベントに出席

男性6人組「GENERATIONS」の中務裕太と男性7人組「BALLISTIK BOYZ」の奥田力也が、ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」のローンチ記念イベントに出席。アプリは骨格推定と生成AIを活用し、ダンススキル向上を支援。中務は教育現場での活用を呼びかけ、共にEXPG大阪校で過ごした二人の思い出話も飛び出した。

男性6人組「 GENERATIONS 」の中務裕太（33）と男性7人組「 BALLISTIK BOYZ 」の奥田力也（26）が29日、東京・中目黒のEXPG STUDIO TOKYOで開催された ダンス 上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」のローンチ記念イベントに出席した。

会場には報道陣や関係者が集まり、二人の登場に熱気が漂う中、最新テクノロジーを活用したダンス教育の未来について語った。 同アプリはLDHとソフトバンク株式会社が共同で開発したもので、骨格推定機能と生成AIを組み合わせることで、ユーザーのダンススキルを効果的に向上させることを目的としている。 使い方はシンプルで、ユーザーが自分のダンス動画を撮影すると、アプリが即座にお手本動画との動きの差分を解析。 その結果をもとに生成AIが具体的なアドバイスを生成し、どのように改善すればよいかを視覚的かつ言葉で示してくれる。

特に、練習のたびに細かいフィードバックが得られるため、自己学習のハードルが大幅に下がると期待されている。 学校教育の現場でもダンスが必修となった現在、このアプリは教師や生徒にとって強力なツールとなり得る。 EXPG高等学院の2代目学長を務める中務は、アプリの教育現場での活用について熱く語った。

「先生がダンススクールに習いに行くという話をよく聞く。 しかし、レッスンに通わなくても自分でこのアプリで研究して、それを生徒に伝えていけば、相乗効果でみんながダンスを好きになると思う。 教育の現場でもたくさん使っていただきたい」と力強く呼びかけた。 さらに、アプリの特長として、生成AIが個々のレベルに合わせたアドバイスを出す点を挙げ、「初心者から上級者まで、誰でもこれ一つで上達できる」と自信を見せた。

一方の奥田も、「ダンスは反復練習が大事ですが、自分では気づきにくい癖も多い。 このアプリなら客観的にチェックできて便利」と評価した。 イベントでは、ダンススクール「EXPG」の大阪校で過ごした経験がある二人の思い出話も飛び出した。 奥田は当時の自分を「クソガキでした」と振り返り、会場の笑いを誘った。

中務は幼い頃の奥田との初対面を詳細に語った。

「初対面で衝撃だったんですけど、エレベーター上がってきてウィーンって開いたら、こんなちっちゃい子が金髪坊主でラインめっちゃ入ってて、毛皮のコート着てて。 『おはようございます』って、なんだこいつ！ と思いましたね」と述懐。 しかし、すぐに人柄の魅力に惹かれたといい、「話すとめちゃくちゃかわいい。

そこから力也に夢中。 ちっちゃいATSUSHIさんみたいな感じ」と、同じLDH所属の大先輩であるEXILEのATSUSHIに例えて笑った。 奥田はそのファンキーなファッションセンスについて、「親が元々凄くファンキーで。 親の影響でファッションが好きで、髪の毛も常にファンキー」と家庭環境を明かした。

二人の仲の良さが垣間見えるエピソードに、会場は温かい雰囲気に包まれた。

「AI DANCE LAB」はすでにApp StoreとGoogle Playで配信開始されており、今後はさらなる機能拡充も予定されている。 LDHとソフトバンクは、ダンスだけでなく、スポーツや健康分野への応用も視野に入れているという。 中務と奥田も、アプリを通じてダンスの楽しさをより多くの人に伝えたいと意気込みを語り、イベントは盛会のうちに幕を閉じた。 本アプリの登場により、自宅にいながらプロ級の指導を受けられる環境が整いつつある。

特に、地方やスクールに通えない環境にある人々にとって、このアプリはダンスへの扉を開く重要なツールとなるだろう。 中務と奥田の所属するEXPG高等学院でも、早速導入を検討しているという。 ダンス教育のデジタル化が進む中、二人の活動にもますます注目が集まる





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